Untersbergbahn profitiert von Hitzewelle: 14 Prozent mehr Fahrgäste im Juli

Untersbergbahn verzeichnet im Juli deutlichen Besucheranstieg

Die Untersbergbahn bei Grödig im Flachgau hat im Juli 2026 rund 14 Prozent mehr Fahrgäste befördert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Untersberg, ein 1.853 Meter hohes Massiv, ist am Plateau meist um rund zehn Grad kühler als im Tal.

Betrieb an Spitzentagen

Die erste Gondelfahrt startet täglich um 8.30 Uhr. An Spitzentagen werden bis zu 1.000 Fahrten gezählt, die Gondeln verkehren zeitweise im Zehn- bis 15-Minuten-Takt.

Hitzewelle im Frühsommer

Laut GeoSphere Austria begann die erste große Hitzewelle des Sommers 2026 bereits Ende Juni. Sie zählte den Angaben zufolge zu den außergewöhnlichsten Juni-Hitzewellen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.