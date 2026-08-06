Unwetter und sechs Waldbrände halten Feuerwehren im Bezirk Liezen in Atem

Gewitter und Waldbrände sorgen für zahlreiche Einsätze im Bezirk Liezen

Im Bezirk Liezen haben ein Unwetter sowie mehrere Waldbrände am Mittwoch zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Rund 350 Einsatzkräfte von zwei Dutzend Feuerwehren waren betroffen.

Gegen 18.00 Uhr zog ein kurzes, aber heftiges Gewitter über das Ennstal. In Gröbming mussten ein Supermarkt, eine Tiefgarage sowie ein Wohnhaus ausgepumpt werden. Zudem blockierte ein umgestürzter Baum eine Straße im Ort. In Pruggern kam es zu mehreren Murenabgängen.

Mehrere Verkehrsunfälle

Im Zusammenhang mit dem Unwetter ereigneten sich fünf teils schwere Verkehrsunfälle. Zudem stürzten weitere Bäume um.

Sechs Waldbrände im Bezirk

Bereits gegen Mittag waren die ersten Waldbrände ausgebrochen, darunter einer auf dem Kulmkogel in Bad Mitterndorf sowie einer in einem Waldstück auf dem Krahstein auf der Tauplitz. Im Zuge des Gewitters kamen weitere Brände hinzu, sodass sich insgesamt sechs Waldbrände im Bezirk ereigneten.

Der größte Waldbrand brach im Bereich Treglwang aus. Noch in der Nacht wurden im betroffenen Gebiet Erkundungsflüge durchgeführt.