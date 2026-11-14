Urheberrechtsstreit: Zwei Tirolerinnen sollen 11.000 Euro für Instagram-Video mit Plattform-Musik zahlen

Zwei Tirolerinnen haben nach der Veröffentlichung eines Instagram-Videos eine Zahlungsaufforderung über knapp 11.000 Euro erhalten. Die Frauen, die kostenpflichtige Workshops anbieten, hatten für das rund 15 Sekunden lange Video Musik aus der Instagram-Musikbibliothek verwendet, die ihnen dort direkt vorgeschlagen worden war. Eine oberösterreichische Anwältin forderte die Summe im Namen der Interpreten der verwendeten Musik.

Forderung nach Video mit geringer Reichweite

Dem Instagram-Account der beiden Frauen folgen nach eigenen Angaben weniger als 1.000 Personen. Das betroffene Video wurde laut den Betroffenen weniger als 600 Mal aufgerufen. Die Frauen möchten anonym bleiben, da sie mögliche Nachteile befürchten, sollten sie öffentlich mit dem Fall in Verbindung gebracht werden.

Die geforderte Summe von knapp 11.000 Euro setzt sich nach den vorliegenden Angaben aus mehreren Bestandteilen zusammen: Lizenzkosten für die Musiknutzung, ein Zuschlag für den mutmaßlichen Rechtsverstoß sowie Anwaltskosten. Die beiden Frauen überlegen derzeit, ob sie sich gegen die Forderung zur Wehr setzen oder die Summe bezahlen sollen. Sie geben an, dass sie sehr viele Workshops anbieten müssten, um den geforderten Betrag aufzubringen.

Einschätzungen zur Höhe der Forderung

Rafael Pauley von der Wirtschaftskammer Tirol kritisiert die Verhältnismäßigkeit in Fällen dieser Art. Auch der Innsbrucker Rechtswissenschafter Matthias Kettemann von der Universität Innsbruck hält die geforderte Summe für fragwürdig. Nach seiner Einschätzung wäre in einem solchen Fall eine realistische Summe im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro anzusetzen.

Musiknutzung auf Social-Media-Plattformen

Grundsätzlich stellen Plattformen wie Instagram ihren Nutzerinnen und Nutzern Musikbibliotheken zur Verfügung, aus denen Titel bequem per Auswahl in eigene Beiträge eingebunden werden können. Diese Funktion suggeriert in der Praxis häufig, dass die Nutzung damit automatisch rechtlich abgesichert ist. Tatsächlich hängen die Lizenzbedingungen jedoch von vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Plattform und den Rechteinhabern ab, die sich je nach Land, Kontotyp und Nutzungszweck unterscheiden können. Wird ein Account etwa auch für kommerzielle Zwecke genutzt, etwa zur Bewerbung kostenpflichtiger Angebote, kann dies die Einordnung der Musiknutzung verändern.

Bei behaupteten Urheberrechtsverletzungen im Internet ist es üblich, dass Anwaltskanzleien im Auftrag von Rechteinhabern oder Verwertungsgesellschaften Forderungen aussprechen. Solche Schreiben enthalten in der Regel eine Mischung aus Schadenersatz, einem pauschalen Aufschlag sowie den Kosten der anwaltlichen Tätigkeit selbst. Die tatsächliche Höhe berechtigter Forderungen hängt von mehreren Faktoren ab, etwa von der Reichweite der Veröffentlichung, der Dauer der Nutzung und davon, ob eine kommerzielle Verwertung vorliegt. Bei geringer Reichweite und kurzer Nutzungsdauer fällt der wirtschaftliche Schaden für Rechteinhaber üblicherweise deutlich geringer aus als bei stark verbreiteten Inhalten.

Für Betroffene stellt sich in derartigen Situationen regelmäßig die Frage, ob eine Forderung in voller Höhe berechtigt ist oder ob eine Reduktion möglich erscheint. Rechtsberatungsstellen und Fachleute verweisen in vergleichbaren Fällen häufig darauf, dass Forderungsschreiben nicht unbesehen akzeptiert werden sollten, sondern zunächst rechtlich geprüft werden können. Gleichzeitig kann eine vollständige Zurückweisung einer Forderung das Risiko eines gerichtlichen Verfahrens mit sich bringen, dessen Ausgang und Kosten im Vorfeld nicht sicher abzuschätzen sind. Diese Abwägung zwischen rascher Einigung und rechtlicher Auseinandersetzung prägt viele vergleichbare Verfahren rund um Musiknutzung in sozialen Medien.