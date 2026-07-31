Verbindungsbahn-Ausbau: 25 Kleingärten in Hietzing mussten für S80-Projekt weichen

Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing: Kleingärten müssen weichen

In Wien-Hietzing beginnen im September die Bauarbeiten für den Ausbau der Verbindungsbahn zwischen Meidling und Hütteldorf. Für das Projekt der Strecke der S80 müssen rund 25 Kleingartenparzellen im Bereich Hummelgasse, Bossigasse, Eduard-Jäger-Gasse und Hofwiesengasse weichen.

Die betroffenen Pächter hatten bis zum 31. Juli Zeit, ihre Grundstücke zu verlassen. Die meisten von ihnen haben die Flächen bereits geräumt.

Langjährige Vorbereitung und rechtliche Klärung

Die Pächter waren bereits vor mehreren Jahren darüber informiert worden, dass die Gärten im Fall der Bauumsetzung geräumt werden müssen. Da sich das Genehmigungsverfahren länger hinzog als ursprünglich geplant, wurde der Zeitpunkt der Räumung laufend an den jeweiligen Verfahrensstand angepasst und den Betroffenen entsprechend mitgeteilt.

Das Bundesverwaltungsgericht erteilte im Jänner grünes Licht für das Projekt. Eine dagegen eingebrachte Beschwerde wies der Verfassungsgerichtshof zurück. Die Flächen der Kleingärten werden für die Einrichtung der Baustelle benötigt, was im Rahmen des UVP-Verfahrens dargestellt und genehmigt wurde.

Bauzeitplan bis 2036

Die Baustelle wird ab August eingerichtet, die eigentlichen Bauarbeiten beginnen am 7. September. Danach verkehrt die S80 nur noch zwischen Wien-Aspern und Meidling. Der Abschnitt zwischen Meidling und Hütteldorf bleibt bis 2027 gesperrt.

Die Arbeiten sind in drei Etappen geplant: Der nördliche Abschnitt bei der Hietzinger Hauptstraße soll 2030 fertiggestellt sein, der mittlere Abschnitt bei Speising bis 2032 und der südliche Abschnitt bei der Stranzenbergbrücke bis 2036.

Betroffene Betriebe und Entschädigung

Für Investitionen, die in die Kleingartenflächen getätigt wurden, erhalten die Pächter keine Rückzahlungen. Dies ist vertraglich so geregelt. Die Blumenboutique in der Hietzinger Hauptstraße 88a musste bereits ausziehen und hat wie der Würstelstand „Zum Seidl“ an der Hietzinger Hauptstraße 90 einen Ersatzstandort gefunden. Der Würstelstand ist von den ersten Baumaßnahmen nicht betroffen und muss erst 2028 seinen aktuellen Standort verlassen.