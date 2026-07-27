Vergessener Kochtopf löst Küchenbrand in Hard aus – Feuerwehr mit 44 Kräften im Einsatz

Küchenbrand in Hard: Vergessener Kochtopf löst Einsatz aus

In Hard hat ein Kochtopf mit Öl am Sonntag einen Brand in einer Wohnung ausgelöst. Ein 21-jähriger Mann hatte den Topf auf dem Herd stehen lassen.

Der 21-Jährige hatte das Öl nur wenige Minuten unbeobachtet gelassen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er starke Rauchentwicklung in der Küche.

Selbstständig gelöscht und Alarm ausgelöst

Der Mann löschte den Brand eigenständig mit einem Feuerlöscher und verständigte anschließend die Einsatzkräfte. Er informierte zudem die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses über den Vorfall und verließ die Wohnung gemeinsam mit seiner Mutter.

Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr rückte mit 44 Einsatzkräften aus und leitete weitere Lösch- sowie Belüftungsmaßnahmen ein. Die betroffene Wohnung ist derzeit stark verraucht und kann vorübergehend nicht bewohnt werden.

Der 21-Jährige und seine Mutter wurden zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht.