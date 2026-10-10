Verkehrserziehungsclown bringt 60 Kindern in Frastanz Straßenregeln mit Humor bei

In der Volksschule Frastanz Fellengatter haben rund 60 Kinder eine ungewöhnliche Lektion in Verkehrssicherheit erhalten. Vermittelt wurde das Wissen nicht von einer klassischen Lehrperson, sondern von Thiemo Dalpra, der als Verkehrserziehungsclown „Thiemo Schlotterhos“ durch Vorarlbergs Schulen tourt. Dalpra ist seit mehr als 20 Jahren in dieser Rolle unterwegs und absolviert jedes Jahr rund 85 Auftritte an Schulen im Land.

Auftritt an der Volksschule Fellengatter

Schuldirektorin Kathrin Bertsch holte den Verkehrserziehungsclown an ihre Schule. Etwa 60 Kinder nahmen an der Veranstaltung teil, bei der Dalpra grundlegende Regeln der Verkehrssicherheit vermittelte. Dazu gehörte unter anderem, wie man sich sicher auf einem Zebrastreifen verhält und wie sich Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig erkennen lassen.

Für seinen Auftritt setzt Dalpra auf eine Reihe von Requisiten, die seinem Programm einen spielerischen Charakter verleihen. Neben der roten Nase gehören dazu ein Teppich in Zebrastreifen-Optik sowie Papp-Autos, mit denen Verkehrssituationen nachgestellt werden können. Auch bei der Schutzausrüstung bleibt Dalpra seinem clownesken Stil treu: Als Polster am Gesäß dienen Schwämme, als Helm verwendet er ein Nudelsieb.

Finanziert werden die Auftritte vom Land Vorarlberg. Die Nachfrage nach dem Programm ist groß, Dalpra ist nach eigenen Angaben auf längere Zeit ausgebucht.

Verkehrserziehung ohne erhobenen Zeigefinger

Dalpras Ansatz setzt bewusst auf Humor statt auf Belehrung. Anstatt Regeln mit erhobenem Zeigefinger zu vermitteln, nutzt er clowneske Elemente, um Kindern Verkehrssicherheit auf spielerische Weise näherzubringen. Dieser Zugang soll es jüngeren Schülerinnen und Schülern erleichtern, sich die Inhalte zu merken und im Alltag anzuwenden.

Verkehrserziehung im Grundschulalter

Grundsätzlich gehört die Verkehrserziehung zu den festen Bestandteilen der schulischen Bildung in den ersten Schuljahren. In diesem Alter sind Kinder im Straßenverkehr besonders gefährdet, da ihre Fähigkeit, Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen, noch nicht vollständig ausgeprägt ist. Auch die Wahrnehmung aus den Augenwinkeln sowie das Reaktionsvermögen entwickeln sich erst im Laufe der Grundschulzeit weiter.

Üblicherweise setzen Schulen und Verkehrssicherheitsinitiativen daher auf praxisnahe Übungen, bei denen Situationen aus dem realen Straßenverkehr nachgestellt werden. Dazu zählen etwa das Überqueren einer Straße an gekennzeichneten Übergängen, das Erkennen von Sichtbehinderungen durch parkende Fahrzeuge oder das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen aus Schulbussen. Externe Fachkräfte oder speziell geschulte Personen ergänzen dabei häufig den regulären Unterricht, um die Inhalte durch einen Perspektivwechsel oder spielerische Zugänge zusätzlich zu verankern.

Bei vergleichbaren Programmen zeigt sich häufig, dass humorvolle oder theatrale Vermittlungsformen die Aufmerksamkeit von Kindern besonders gut binden. Durch die emotionale Beteiligung, etwa durch Lachen oder aktives Mitmachen, lassen sich Lerninhalte oft nachhaltiger vermitteln als durch rein verbale Belehrung. Finanziert werden solche Initiativen in vielen Bundesländern über Landesmittel oder in Kooperation mit Institutionen, die sich der Verkehrssicherheit widmen.