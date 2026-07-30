Verkehrskontrollen in Frankenburg: Zwei Lenker auf der Flucht, 41 Anzeigen erstattet

Verkehrskontrollen in Frankenburg: Zwei Lenker flüchten, mehr als 40 Anzeigen

Bei Verkehrskontrollen in Frankenburg im Bezirk Vöcklabruck hat die Polizei drei Führerscheine abgenommen. Zwei Fahrzeuglenker versuchten, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Wie die Polizei mitteilte, verweigerten zwei kontrollierte Lenker sowohl den Alkotest als auch eine anschließende Untersuchung durch einen Amtsarzt. Beide setzten ihre Fahrt fort, obwohl die Polizei mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung aufnahm.

Kollision mit E-Bike

Einer der beiden Männer war mit einem E-Bike unterwegs. Beim Versuch umzudrehen kollidierte er mit dem Dienstfahrzeug der Polizei. Dabei entstand Sachschaden. Der zweite flüchtende Lenker konnte gestoppt und vorübergehend festgenommen werden.

41 Verkehrsanzeigen

Insgesamt erstattete die Polizei im Zuge der Kontrollen 41 Verkehrsanzeigen sowie zehn verwaltungsrechtliche Anzeigen. Sechs Anzeigen ergingen wegen des Verdachts auf Alkohol- oder Suchtmittelbeeinträchtigung, eine weitere nach dem Führerscheingesetz. Ein zusätzlich kontrollierter Autofahrer muss sein Fahrzeug beim Land Oberösterreich überprüfen lassen.