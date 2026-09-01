Verkehrstote in Österreich um ein Viertel gesunken – 18 Opfer in Oberösterreich

Im Juli und August 2026 sind in Österreich 81 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das ist ein Viertel weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Oberösterreich starben in diesen beiden Monaten 18 Menschen im Straßenverkehr, wie aus einer Auswertung des ÖAMTC auf Basis von Zahlen des Innenministeriums hervorgeht.

Rückgang der Unfalltoten in Oberösterreich

In Oberösterreich zeigt sich im Sommer 2026 ein rückläufiger Trend bei den Verkehrstoten. Nach 23 tödlichen Unfällen im Juli und August 2024 und 20 im gleichen Zeitraum 2025 wurden heuer 18 Todesfälle registriert. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die auch bundesweit sichtbar ist: Österreichweit liegt die Zahl der Verkehrstoten im Juli und August 2026 um ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Die Daten wurden vom Innenministerium erhoben und vom ÖAMTC ausgewertet.

Neben der allgemeinen Entwicklung bei den Unfallzahlen weist die Auswertung auf eine besondere Betroffenheit von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern hin. Österreichweit sind im Jahr 2026 bereits 59 Motorradfahrende bei Unfällen ums Leben gekommen. Knapp die Hälfte dieser tödlichen Motorradunfälle ereignete sich in den Sommermonaten.

Erhöhtes Risiko für Motorradfahrende

Der ÖAMTC verweist in seiner Auswertung darauf, dass das Risiko eines tödlichen Unfalls für Motorradfahrende rund 30 Mal höher ist als für Insassinnen und Insassen von Pkw. Grundsätzlich hängt diese erhöhte Gefährdung mit der geringeren physischen Schutzwirkung von Motorrädern zusammen. Anders als bei Autos gibt es keine Karosserie, die den Körper bei einem Aufprall umgibt, sodass Stürze und Kollisionen häufiger zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Die Sommermonate gelten bei Motorradunfällen traditionell als besonders unfallträchtige Zeit. Üblicherweise nutzen in dieser Jahreszeit deutlich mehr Menschen ihr Motorrad für Alltagsfahrten, Ausflüge oder Urlaubsreisen als in den Wintermonaten, in denen viele Maschinen abgemeldet oder eingelagert werden. Mit der höheren Zahl an Motorradfahrten auf den Straßen steigt grundsätzlich auch die Zahl der Unfälle, an denen Motorräder beteiligt sind.

Sichtbarkeit und Reaktionszeit als Unfallfaktoren

Bei Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern spielt in der allgemeinen Verkehrssicherheitsarbeit häufig die eingeschränkte Sichtbarkeit von einspurigen Fahrzeugen eine Rolle. Motorräder sind schmaler als Autos und können von anderen Verkehrsteilnehmenden, etwa beim Abbiegen oder beim Überholen, leichter übersehen werden. Zudem verkürzt sich bei höheren Geschwindigkeiten die Zeit, die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker haben, um auf plötzliche Situationen zu reagieren. Verkehrssicherheitsorganisationen wie der ÖAMTC weisen deshalb regelmäßig auf die besondere Aufmerksamkeit hin, die im Umgang mit motorisierten Zweirädern erforderlich ist, etwa an Kreuzungen oder bei Fahrstreifenwechseln.

Die aktuellen Zahlen zu den Verkehrstoten in Oberösterreich und Österreich fließen in die laufende Beobachtung der Unfallentwicklung durch Innenministerium und Automobilclubs ein. Solche Halbjahres- und Saisonauswertungen dienen dazu, Entwicklungen im Straßenverkehr über mehrere Jahre hinweg vergleichbar zu machen und Schwerpunkte bei besonders gefährdeten Gruppen wie Motorradfahrenden sichtbar zu machen.