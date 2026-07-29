Verkehrsverletzte in Österreich steigen im ersten Quartal 2026 auf über 8.000

Zahl der Verkehrsverletzten in Österreich im ersten Quartal 2026 weiter gestiegen

Von Anfang Jänner bis Ende März 2026 wurden auf Österreichs Straßen 8.011 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt. Wie die Statistik Austria mitteilte, ist die Zahl der Verletzten im ersten Quartal seit 2022 kontinuierlich angestiegen.

Österreichweit kamen in diesem Zeitraum 67 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Entwicklung in den Bundesländern

In Oberösterreich wurden im ersten Quartal 1.573 Personen verletzt, ein Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Niederösterreich waren es 1.540 Verletzte, was einem Anstieg von zehn Prozent entspricht. Laut Manuela Lenk, fachstatistischer Generaldirektorin der Statistik Austria, sind Wien und Salzburg die einzigen Bundesländer, in denen die Zahl der Verletzten im Vergleich zum Vorjahr zurückging.

Die meisten Verkehrstoten verzeichnete Niederösterreich mit 24 Personen. In Wien und im Burgenland kam im ersten Quartal niemand bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Pkw-Insassen und Verletzungsschwere

Rund 52 Prozent der Verkehrstoten saßen zum Unfallzeitpunkt in einem Pkw, elf waren zu Fuß unterwegs, neun saßen in einem Lkw. Von den tödlich verunglückten Pkw-Insassen waren 83 Prozent angegurtet.

Insgesamt wurden 4.662 Mitfahrende in Pkws verletzt – der höchste Wert für ein erstes Quartal seit 2019 und rund 220 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum. Etwa zehn Prozent aller Pkw-Insassen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Geschlechterverteilung bei Verletzten

Von den rund 8.000 Verletzten waren 4.459 männlich, was einem Anteil von rund 56 Prozent entspricht. Ein derart hoher Wert bei verletzten Männern wurde seit 2017 nicht mehr verzeichnet. Rund jeder sechste verunglückte Mann wurde schwer verletzt oder getötet, bei Frauen war es etwa jede achte.