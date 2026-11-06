Verwaltungsgericht weist Beschwerde gegen McDrive in Döbling ab – Anrainerin zieht zurück

Das Verwaltungsgericht Wien hat ein Beschwerdeverfahren gegen die gewerberechtliche Bewilligung der McDrive-Filiale in der Barawitzkagasse 36 in Döbling eingestellt. Eine Anrainerin hatte sich gegen die Genehmigung der Anlage gewehrt. Am Freitag entschied das Gericht in der Sache zugunsten von Franchisenehmer Patrick Köck und der zuständigen Gewerbebehörde, woraufhin die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zurückzog.

Streit um Einstufung als freies Gastgewerbe

Im Kern des Verfahrens stand die Frage, welches Gewerbe bei der McDrive-Filiale vorliegt und ob dafür ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren zulässig war. Die Gewerbebehörde hatte in der Angelegenheit bereits zuvor entschieden. Aus ihrer Sicht handelt es sich um ein freies Gastgewerbe, da an der Anlage keine Verabreichungsplätze vorgesehen sind und Speisen in einfacher Art angeboten werden.

Die Anrainerin widersprach dieser Einstufung. Sie argumentierte, dass ein McDonald’s-Komplex mit großer Restaurantküche, komplexer technischer Ausstattung und einem Drive-in-Bereich nicht dem Bild eines freien Gastgewerbes entspreche.

Die zuständige Richterin legte in ihrer Begründung dar, dass weder Verkehrsfragen noch baurechtliche Aspekte Gegenstand eines gewerberechtlichen Betriebsanlageverfahrens seien. Das vereinfachte Genehmigungsverfahren sei zulässig gewesen, weil die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren. Ein allfälliger Mangel beim Parteiengehör sei zudem spätestens dadurch saniert worden, dass im Beschwerdeverfahren die Möglichkeit zur Stellungnahme bestand.

Nach dieser Einschätzung des Gerichts zog die Anrainerin ihre Beschwerde zurück, woraufhin das Verfahren eingestellt wurde. Patrick Köck von McDonald’s erklärte dazu: „Wir nehmen die Rücknahme als das, was sie ist: ein sachlicher Schlusspunkt.“

Umbau und bevorstehende Wiedereröffnung

Die derzeitige Filiale ist als Pop-up-Standort in Betrieb und wird am 13. Dezember geschlossen. Am 16. Dezember soll die umgebaute Filiale in der Heiligenstädter Straße wieder öffnen. Mehrere Anrainer hatten die Anlage in den vergangenen Monaten kritisiert, unter anderem mit Verweis auf eine sogenannte Roadrunner-Szene sowie auf Lärm- und Müllverschmutzung. In diesem Zusammenhang wurde auch eine neu eingeführte Videoüberwachung auf dem Areal der benachbarten BP-Tankstelle genannt, die zuvor als beliebter Treffpunkt dieser Szene galt.

Betriebsanlagenrecht und vereinfachtes Verfahren

Grundsätzlich prüfen Gewerbebehörden bei der Genehmigung einer Betriebsanlage, ob von dieser Gefährdungen, Belästigungen oder unzumutbare Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft ausgehen können. Das Betriebsanlagenrecht ist dabei klar von anderen Rechtsmaterien abgegrenzt: Verkehrsfragen, etwa zur Erreichbarkeit oder zum Zu- und Abfahrtsverkehr, sowie baurechtliche Fragen zur baulichen Ausführung eines Projekts werden grundsätzlich in eigenen Verfahren behandelt und sind nicht Gegenstand der gewerberechtlichen Prüfung.

Für bestimmte Betriebstypen sieht die Gewerbeordnung ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren vor. Dieses kommt typischerweise dann zur Anwendung, wenn erfahrungsgemäß nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu rechnen ist und bestimmte formale Voraussetzungen erfüllt sind. Das vereinfachte Verfahren ist in der Regel mit kürzeren Fristen und einem reduzierten Prüfungsumfang verbunden, lässt den Nachbarn aber grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens Stellung zu nehmen. Mängel beim Parteiengehör, die im ursprünglichen Verwaltungsverfahren auftreten, können nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen durch eine nachträgliche Möglichkeit zur Äußerung im Rechtsmittelverfahren geheilt werden.

Die Einordnung als freies Gastgewerbe orientiert sich an gesetzlich festgelegten Kriterien, zu denen unter anderem das Fehlen fixer Verabreichungsplätze und eine einfache Art der Speisenzubereitung zählen. Solche Einstufungen können bei größeren oder technisch aufwendigeren Betrieben zu unterschiedlichen Einschätzungen zwischen Behörden und Anrainern führ