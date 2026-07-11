Verwaltungsgerichtshof gibt Acoustic Lakeside-Festival nach Razzia recht – Strafe von 140.000 Euro vom Tisch

Verwaltungsgerichtshof weist Revision im Fall Acoustic Lakeside-Festival ab

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Revision im Zusammenhang mit dem Acoustic Lakeside-Festival am Sonnegger See abgewiesen. Das Gericht kam dabei zu dem Schluss, dass der Verein korrekt gehandelt hatte.

Razzia bei Musikveranstaltung 2023

Im Jahr 2023 führte die Finanzpolizei eine Razzia bei der Musikveranstaltung am Sonnegger See durch. Die Behörde ging davon aus, dass knapp 200 Vereinsmitglieder, die dort ehrenamtlich mithalfen, illegal beschäftigt waren. Als Hintergrund gilt, dass die Vereinsmitglieder für ihre Tätigkeit das Festival kostenlos besuchen konnten.

In der Folge sollte die Vereinsobfrau eine Strafe in Höhe von rund 140.000 Euro zahlen. Das Landesverwaltungsgericht konnte jedoch nur in einzelnen wenigen Fällen eine entsprechende Problematik feststellen.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs

Mit der nun ergangenen Abweisung der Revision durch den Verwaltungsgerichtshof ist das Verfahren auf oberster Instanz entschieden. Das Gericht bestätigte, dass der Verein korrekt gehandelt hatte.

Das Acoustic Lake Festival findet am kommenden Wochenende zum 20. Mal statt.