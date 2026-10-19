Vier Jugendliche nach Einbruchsserie in Wien-Döbling gefasst

In der Nacht auf Sonntag haben Polizeibeamte in Wien-Döbling vier Jugendliche bei einem kriminellen Streifzug durch den Bezirk gefasst. Die Gruppe bestand aus drei 15-Jährigen und einem 13-Jährigen. Sie hatten es auf Geschäftslokale im Bezirk abgesehen, die Taten begannen kurz nach Mitternacht.

Festnahme nach Zeugenhinweisen

Aufmerksame Zeugen bemerkten die Gruppe und alarmierten die Polizei. Sie konnten den Beamten auch die Fluchtrichtung der Jugendlichen schildern. Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung ein. Zwei 15-Jährige wurden schließlich unter einem Auto versteckt aufgegriffen. Einer der beiden hatte einen Notfallhammer bei sich, der andere war mit einem Schlagring bewaffnet. Ein weiterer 15-Jähriger und der 13-Jährige wurden im Zuge der weiteren Fahndung festgenommen.

Der 13-Jährige wurde angezeigt und seinen Obsorgeberechtigten übergeben. Die drei 15-Jährigen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Sie verweigerten sowohl zu den Einbrüchen als auch zu einer von der Polizei gefundenen Kellnerbrieftasche jede Aussage. Zwei der drei 15-Jährigen sind der Polizei bereits bekannt und wegen diverser Delikte wie Einbrüchen oder Raub mehrfach straffällig geworden.

Die Staatsanwaltschaft Wien verhängte keine Untersuchungshaft über die drei Festgenommenen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.

Wiederholte Klagen über Jugendkriminalität in Döbling

Bereits im September hatte Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) erklärt, Döbling habe ein Problem mit straffälligen Jugendlichen. Er sprach damals von einer Gruppe von acht bis 13 Kindern, allesamt jünger als 14 Jahre. Laut Resch hätten manche der Kinder bereits rund 50 Einträge. Die Polizei hatte zuletzt eine Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität in Döbling durchgeführt.

Strafmündigkeit und Umgang mit jungen Tatverdächtigen

In Österreich gilt die Strafmündigkeit grundsätzlich ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Wer jünger ist, kann nach geltendem Recht nicht strafrechtlich verfolgt werden, auch wenn eine Tat begangen wurde. In solchen Fällen werden die Kinder üblicherweise den Erziehungsberechtigten übergeben, wie es auch bei dem 13-Jährigen in diesem Fall geschehen ist. Zuständig für etwaige weitere Maßnahmen sind dann in der Regel die Erziehungsberechtigten selbst sowie gegebenenfalls Jugendwohlfahrt oder Familiengericht.

Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren gilt grundsätzlich das Jugendstrafrecht, das im Vergleich zum allgemeinen Strafrecht besondere Regeln vorsieht, etwa mildere Strafrahmen und einen stärkeren Fokus auf erzieherische Maßnahmen. Ob nach einer vorläufigen Festnahme eine Untersuchungshaft verhängt wird, entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft nach den allgemeinen Kriterien wie Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr. Wird keine Untersuchungshaft angeordnet, werden Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt, das Ermittlungsverfahren läuft davon unabhängig weiter.

Mehrfach registrierte Vorstrafen oder Anzeigen bei Minderjährigen sind in der öffentlichen Diskussion immer wieder Thema, wenn es um den Umgang mit wiederholt auffälligen jungen Menschen geht. Grundsätzlich sollen bei Jugendlichen neben strafrechtlichen auch sozialarbeiterische und familienunterstützende Maßnahmen zum Tragen kommen, um erneuten Straftaten vorzubeugen. Schwerpunktaktionen der Polizei in einzelnen Bezirken, wie sie zuletzt auch in Döbling stattfanden, dienen üblicherweise dazu, durch verstärkte Präsenz und gezielte Kontrollen kurzfristig auf eine erhöhte Zahl von Vorfällen zu reagieren.