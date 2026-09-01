Vier junge Wölfe in Fiss gesichtet – Vermehrung im Bezirk Landeck bestätigt

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Im Gemeindegebiet von Fiss im Bezirk Landeck sind vier junge Wölfe gesichtet und fotografisch dokumentiert worden. Die Aufnahmen wurden fachlich geprüft. Laut Land Tirol bestätigen die Bilder eine Vermehrung von Wölfen im Bezirk Landeck.

Aufnahmen aus Fiss und offene genetische Zuordnung

Eine genetische Zuordnung der vier jungen Wölfe ist derzeit noch offen. Im Rahmen des laufenden Wolfsmonitorings werden regelmäßig genetische Untersuchungen durchgeführt, um einzelne Tiere und Rudel bestimmten Territorien zuordnen zu können. Bereits 2025 hatten genetische Untersuchungen bestätigt, dass sich ein Rudel im Paznaun aufgehalten hat.

Ob die nun in Fiss dokumentierten Jungtiere zu diesem Rudel gehören, kann derzeit nicht beurteilt werden. Für eine genetische Zuordnung liegt aktuell kein geeignetes Probenmaterial vor. Aus diesem Grund wurde das Monitoring im betroffenen Gebiet intensiviert. Zudem wurde die Jägerschaft ersucht, gezielt nach geeignetem Probenmaterial zu suchen, das für eine genetische Analyse herangezogen werden kann.

Bereits am 18. August war im Gemeindegebiet von Fließ ein Wolf von einer Wildkamera erfasst worden. Auf den Aufnahmen war ein weibliches Tier mit erkennbarer Gesäugeleiste zu sehen, was auf eine Reproduktion in der Region hindeutet. Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren über das Sichtungsformular auf der Website oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden.

Genetisches Monitoring als Grundlage der Bestandserfassung

Grundsätzlich stützt sich die Erfassung von Wolfsvorkommen in Österreich maßgeblich auf genetische Untersuchungen. Dabei werden Proben wie Kot, Haare, Speichel oder Gewebe gesammelt und labortechnisch ausgewertet. Anhand des genetischen Profils lassen sich einzelne Individuen unterscheiden, Verwandtschaftsverhältnisse klären und Rückschlüsse auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Rudeln ziehen. Fotos und Wildkamera-Aufnahmen liefern zwar wichtige Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen in einem Gebiet, ersetzen jedoch keine genetische Bestätigung.

Üblicherweise ist die Beschaffung geeigneten Probenmaterials mit praktischen Herausforderungen verbunden. Kotproben oder Haarreste müssen frisch und unverfälscht aufgefunden werden, um verwertbare DNA-Ergebnisse zu liefern. Witterungseinflüsse, ein rasches Verwittern von Spuren oder unzugängliches Gelände können die Probennahme erschweren. Aus diesem Grund wird bei Verdacht auf neue Vorkommen häufig die ortskundige Jägerschaft eingebunden, da sie sich regelmäßig im jeweiligen Gebiet bewegt und Spuren zeitnah dokumentieren kann.

Rudelbildung und Reproduktion bei Wölfen

Allgemein bildet sich ein Wolfsrudel typischerweise aus einem Elternpaar und dessen Nachwuchs verschiedener Jahrgänge. Die Reproduktion erfolgt in der Regel einmal jährlich, wobei die Welpen in den Sommermonaten geboren werden und sich bis zum Herbst deutlich entwickeln. Das Vorhandensein einer Gesäugeleiste bei einem weiblichen Tier gilt als Hinweis auf eine erfolgte Aufzucht von Jungtieren in der laufenden Saison. Die Anwesenheit mehrerer Jungtiere in einem Gebiet wird in der Wildtierbiologie regelmäßig als Indiz für eine stabile oder wachsende Population gewertet, wobei die genaue Zuordnung zu einem bestimmten Rudel stets einer gesonderten Überprüfung bedarf.

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