Vier Verdächtige nach Einbruchsserie im Stubaital festgenommen

Vier Verdächtige nach Einbrüchen im Stubaital festgenommen

Nach einer Serie von Einbrüchen in Neustift im Stubaital hat die Polizei am Montag vier Personen festgenommen. Die Festnahme erfolgte in Schönberg im Stubaital.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier mutmaßliche Einbrecher im Alter von 44, 47, 53 und 57 Jahren.

Einbrüche und Fahndung

Am Montag war es in Neustift im Stubaital zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein.

Gegen Mittag entzogen sich die Verdächtigen einer Kontrolle auf der Stubaitalstraße (B 183). Den Ermittlern gelang es anschließend, das Fahrzeug und die Männer in Schönberg im Stubaital ausfindig zu machen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei gab die Informationen zu dem Einsatz am Dienstag bekannt. Die vier Festgenommenen befinden sich in polizeilichem Gewahrsam, ihre Identifizierung ist im Gange.

Zur sichergestellten Beute machte die Exekutive vorerst keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.