Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf B81 in St. Michael ob Bleiburg – Alkotest positiv

Vier Verletzte nach Unfall auf der Bleiburger Straße bei St. Michael ob Bleiburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bleiburger Straße (B81) bei St. Michael ob Bleiburg sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Filterwerks Mahle beim dortigen Kreisverkehr.

Ein 75-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt hatte seinen Pkw verkehrsbedingt angehalten. Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land näherte sich mit seinem Fahrzeug und kam unmittelbar vor dem Kreisverkehr rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken prallte er mit dem Heck des stehenden Fahrzeugs zusammen.

Durch die Kollision überschlug sich der Pkw des 44-Jährigen und kam am Dach liegend in einer Böschung zum Stillstand. Der Mann wurde dabei verletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Laut Polizei verweigerte er die Mitfahrt in ein Krankenhaus.

Der 75-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs war nicht alkoholisiert. Er sowie seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Globasnitz, St. Michael und Feistritz mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften sowie das Rote Kreuz und die Polizei.