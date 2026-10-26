Villach: 21-Jähriger ohne Führerschein rammt Polizeiauto und verweigert Alkotest

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag im Bereich Villach einen 21-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land festgenommen, nachdem er mit seinem Pkw gegen ein Dienstfahrzeug der Beamten gefahren war. Der Lenker war zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen und hatte erst nach längerer Nachfahrt angehalten werden können. Er zeigte Symptome einer Alkoholisierung, verweigerte jedoch den Alkomattest.

Kontrolle in Villach eskaliert

Nach Angaben der Polizei fiel der Pkw gegen 00.30 Uhr im Bereich Villach durch offensichtlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, der Lenker konnte erst nach längerer Nachfahrt angehalten werden.

Als die Polizisten zu dem Fahrzeug gingen, setzte der 21-Jährige erneut zum Ausparken an. Dabei kollidierte sein Pkw mit dem Dienstfahrzeug der Beamten.

Der Mann wies laut Polizei Symptome einer Alkoholisierung auf und wurde zu einem Alkomattest aufgefordert. Diesen verweigerte er. Er verhielt sich zudem aufgebracht und aggressiv und wollte seine Fahrt fortsetzen. Daraufhin wurde er festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum überstellt.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Gegen ihn wird Anzeige erstattet.

Verweigerung des Alkomattests als eigenständiger Tatbestand

Die Verweigerung eines Alkomattests wird in Österreich grundsätzlich wie eine Fahrt mit der höchsten Alkoholisierungsstufe behandelt. Verkehrsteilnehmer sind bei einem entsprechenden Verdacht der Exekutive gegenüber zur Mitwirkung verpflichtet. Verweigert eine Person den Test, drohen in der Regel empfindliche Konsequenzen, die über jene einer bloßen Alkoholfahrt hinausgehen können, etwa in Form von Führerscheinentzug und Verwaltungsstrafen.

Auch das Lenken eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Lenkberechtigung stellt einen eigenständigen Tatbestand dar und wird unabhängig von weiteren Vorwürfen gesondert geahndet. Bei Kontrollen prüft die Polizei neben dem Zustand des Lenkers grundsätzlich auch Führerschein und Fahrzeugpapiere.

Kommt es im Rahmen einer Amtshandlung zu aggressivem Verhalten gegenüber Einsatzkräften, kann dies zusätzlich zu einer Festnahme führen. Ziel einer solchen Maßnahme ist es in solchen Fällen in erster Linie, eine Gefährdung von Beamten oder anderen Personen sowie eine Fortsetzung der Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern.