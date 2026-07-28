Villach: 65-Jähriger bei gefälschter ID-Austria-Zertifizierung um mehrere tausend Euro betrogen

Villach: 65-Jähriger nach angeblicher ID-Austria-Zertifizierung um mehrere tausend Euro betrogen

In Villach ist ein 65-jähriger Mann Opfer von Betrügern geworden. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 22. und 27. Juli 2026.

Der Mann erhielt zunächst eine SMS von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Darin wurde er aufgefordert, im Zuge einer ID-Austria-Zertifizierung persönliche Daten sowie Bankdaten bekanntzugeben.

Im Anschluss wurde der 65-Jährige telefonisch kontaktiert. In diesem Gespräch wurde er dazu aufgefordert, den Fernzugriff auf sein Online-Banking-Konto zu bestätigen.

Ein unbekannter Täter führte daraufhin zwei Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro durch. Die Polizei führt derzeit weitere Erhebungen zu dem Fall.