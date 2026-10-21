Villach eröffnet ersten städtischen Tierfriedhof in Kärnten

In Villach ist am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, der erste städtische Tierfriedhof eröffnet worden. Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nähe des Waldfriedhofs Villach und erstreckt sich über eine Fläche von 800 Quadratmetern. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Friedhofsverwaltung der Stadt Villach, die künftig auch die Betreuung der Tiergräber und Urnenstelen übernimmt.

Bestattungsangebot für unterschiedliche Tierarten

Auf dem neuen Tierfriedhof können Tierkörper bis zu einem Gewicht von 75 Kilogramm beigesetzt werden. Für kleinere oder größere Tiere steht alternativ die Urnenbestattung zur Verfügung. Ebenso ist es möglich, die Asche auf dem Gelände zu verstreuen. Angeboten werden Ruhestätten für Hunde, Katzen, Vögel und Hamster.

Zur Auswahl stehen sowohl Einzelgräber als auch gestaltete Gemeinschaftsgräber. Die Gemeinschaftsgräber werden von der Friedhofsverwaltung dauerhaft gepflegt. Grundsätzlich wird für die Gräber eine Nutzungsdauer von fünf Jahren vereinbart, die bei Bedarf verlängert werden kann. Die Preise richten sich nach der Größe des Tieres. Bei den Gemeinschaftsgräbern ist die Bestattung mit einem einmaligen Betrag abgegolten.

Der Zugang zum Tierfriedhof erfolgt über die Tiroler Straße. Besucherinnen und Besucher können zudem die Parkplätze sowie die sanitären Anlagen des nahegelegenen Waldfriedhofs mitnutzen.

Begrenztes Angebot für Tierbestattungen in Kärnten

In Kärnten gibt es bislang nur wenige Einrichtungen für Tierbestattungen und Tierfriedhöfe. Wer ein verstorbenes Haustier würdevoll beisetzen möchte, war in der Vergangenheit daher häufig auf private Lösungen oder auf Angebote außerhalb der Region angewiesen. Grundsätzlich unterscheiden sich Tierbestattungen von der Entsorgung über die Tierkörperverwertung dadurch, dass ein konkreter Grabort erhalten bleibt, an dem Angehörige Abschied nehmen können.

Üblicherweise richten sich Konzepte für Tierfriedhöfe nach ähnlichen Grundprinzipien wie bei menschlichen Friedhöfen: Es gibt befristete Nutzungsrechte an einzelnen Grabstellen, eine zentrale Verwaltung sowie die Möglichkeit, zwischen individuell gepflegten Einzelgräbern und kollektiv betreuten Gemeinschaftsflächen zu wählen. Gemeinschaftsgräber bieten dabei in der Regel eine kostengünstigere und pflegeärmere Alternative, da die laufende Instandhaltung zentral organisiert wird, während Einzelgräber mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten erlauben.

Die Ansiedlung eines Tierfriedhofs in der Nähe eines bestehenden Waldfriedhofs ist dabei keine Seltenheit, da bereits vorhandene Infrastruktur wie Parkplätze oder sanitäre Anlagen mitgenutzt werden kann. Das reduziert den baulichen Aufwand für eine solche Anlage und ermöglicht eine einfachere Anbindung an bestehende Verwaltungsabläufe der jeweiligen Friedhofsbehörde.