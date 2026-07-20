Villach trägt 30 Meter hohen Müllberg aus den 1950ern für 74 Millionen Euro ab

Villach: Historische Mülldeponie aus den 1950er Jahren wird abgebaut

In Villach läuft derzeit der Abbau einer Mülldeponie, die aus den 1950er Jahren stammt. Der rund 30 Meter hohe Müllhügel liegt direkt vor dem Gelände des Halbleiterunternehmens Infineon und muss Zentimeter für Zentimeter abgetragen werden.

Seit Ende März wurden bereits mehrere Meter des Hügels abgetragen. Täglich werden 2.000 Tonnen Material in eine eigens dafür errichtete Sortieranlage gebracht, wo der Müll sortiert und anschließend ordnungsgemäß deponiert wird. Das Projekt ist in 32 Bauabschnitte unterteilt, wobei jeder Abschnitt für 14 Tage belüftet wird.

Hausmüll und Bauschutt aus dem vorigen Jahrhundert

Beim Abtragen kommen Hausmüll und Bauschutt aus dem vergangenen Jahrhundert zum Vorschein. Der 78-jährige Zeitzeuge Heinrich Schnabl erinnert sich daran, dass damals unter anderem Fleischabfälle, Schädelbeine, Autos mit Reifen sowie Kupfer- und Bleirohre auf dem Gelände abgeladen wurden. Auffällig ist, dass Plastikverpackungen auch nach fast 70 Jahren nicht verrottet sind. Besondere Fundstücke sollen gesammelt und möglicherweise später ausgestellt werden.

Umfangreiche Überwachungsmaßnahmen

Projektleiter Alfred Winkler von der Stadt Villach leitet die Sanierung. Eine chemische Bauaufsicht beprobt das Material in 500-Tonnen-Chargen, zudem werden Dauerbeprobungen im Wassersegment sowie dauerregistrierende Lärmmessungen durchgeführt. Im Infineon-Werk wurden zusätzlich Sensoren angebracht.

Kosten und Zeitplan

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 74 Millionen Euro. Diese werden von Bund, Land, Stadt Villach und Infineon gemeinsam getragen. Ende 2027 soll an der Stelle des Müllbergs eine grüne Wiese entstehen. Infineon beabsichtigt, das Grundstück anschließend zu erwerben, um das Unternehmensgelände erweitern zu können.