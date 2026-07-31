Villacher Kirchtag: 55 Tonnen Müll und Reinigung ab 5 Uhr früh

Villacher Kirchtag: Umfangreiche Reinigungsarbeiten während des Brauchtumsfests

In der Villacher Innenstadt findet noch bis Sonntag der Villacher Kirchtag statt. Das Brauchtumsfest zieht täglich zehntausende Besucherinnen und Besucher an und erfordert einen entsprechenden Aufwand bei Reinigung und Vorbereitung des Festgeländes.

Der Wirtschaftshof Villach beginnt die tägliche Reinigung der Innenstadt bereits ab 5.00 Uhr. Zum Einsatz kommen dabei Fußtrupps, große und kleine Kehrmaschinen sowie Waschwagen. Die Reinigung des Kirchtagsgeländes nimmt in der Regel drei bis vier Stunden in Anspruch, am Sonntag fällt der Aufwand etwas größer aus.

Rund 55.000 Kilogramm Müll während der Brauchtumswoche

Nach Angaben der zuständigen Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) sammeln die Teams während der gesamten Brauchtumswoche rund 55.000 Kilogramm Müll ein. Das Entleeren der Müllbehälter sowie das Einsammeln zusätzlicher Müllsäcke nimmt täglich etwa sechs Stunden in Anspruch.

Bereits im Vorfeld des Festes hatten die Saubermacher weit über hundert zusätzliche große Müllbehälter auf dem Kirchtagsgelände aufgestellt. Der Wirtschaftshof richtete zudem Verkehrsumleitungen und Sicherheitsabsperrungen ein und brachte entlang der Gehsteige Asphaltrampen an, um die Barrierefreiheit zu verbessern.

Vorbereitungen durch Stadtgrün Villach

Auch das Team von Stadtgrün Villach war an den Vorbereitungen beteiligt: Es stellte den Kirchtagsbaum auf dem Rathausplatz auf und versah die Bäume am Hauptplatz mit einer Schutzummantelung. Zudem werden die Tribünen für die Musiker geschmückt und die Blumen auf dem Festgelände regelmäßig gegossen.