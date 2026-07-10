Villacher Kirchtag erhält neues Sicherheitskonzept um 200.000 Euro

Villacher Kirchtag 2025: Neues Sicherheitskonzept mit 200.000 Euro Budget

Für den Villacher Kirchtag wird das Sicherheitskonzept vollständig erneuert. Das bisherige Konzept stammt aus dem Jahr 2015. Die Stadt Villach hat für die Neugestaltung 200.000 Euro budgetiert.

Der Villacher Kirchtag findet heuer vom 26. Juli bis zum 2. August statt.

Experte aus Wien übernimmt Konzeption

Mit der Erstellung des neuen Sicherheitskonzepts ist Herbert Wagner beauftragt. Wagner war zuvor im Bereich Sicherheit für das Donauinselfest sowie für den Eurovision Song Contest in Wien tätig.

Einsatzleitung, Videoüberwachung und Fahrverbot

Im Rahmen des neuen Konzepts wird eine ständig besetzte Einsatzleitung eingerichtet, an der Blaulichtorganisationen und der Veranstalter gemeinsam beteiligt sind. Zusätzlich kommt eine Videoüberwachungsanlage zur Beobachtung der Besucherströme zum Einsatz.

Ab 16.00 Uhr gilt während der Veranstaltung ein Fahrverbot. Diese Maßnahme ist das Ergebnis einer Risikoanalyse, die gemeinsam mit Blaulichtorganisationen und der Behörde durchgeführt wurde.

Waffenverbot und Durchsuchungsrecht

Waffen sind beim Villacher Kirchtag grundsätzlich verboten. Messer gelten dabei als Waffen, sofern sie nicht im Rahmen des Brauchtums getragen werden. Im Vorjahr war das Mitführen eines Taschenmessers Gegenstand einer öffentlichen Diskussion.

Veranstalter und Polizei haben die Möglichkeit, Personendurchsuchungen durchzuführen.