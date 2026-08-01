Villacher Kirchtag: Polizei meldet weniger Sachbeschädigungen und Diebstähle
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Villacher Kirchtag: Polizei zieht positive Bilanz nach Umzug

Der traditionelle Umzug beim Villacher Kirchtag hat am Samstag, dem 1. August 2026, stattgefunden. Er startete um 15.00 Uhr und führte rund 2.000 Teilnehmer aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum durch die Stadt.

Die Polizei zieht im Anschluss eine positive Bilanz zur Veranstaltung.

Weniger Sachbeschädigungen und Diebstähle

Villachs Stadtpolizeikommandant Erich Londer erklärte, der personelle und strategische Aufwand habe sich ausgezahlt. Wörtlich sagte er: „Das ergibt dann in der Folge auch bessere Zahlen für uns, weniger Sachbeschädigungen, weniger Diebstähle, weniger Einbruchsdiebstähle. Wir sind auch heuer wieder auf einem guten Weg.“

Hinweis zur Faktenprüfung

Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.

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