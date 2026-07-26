Villacher Kirchtag: Streit um Alkoholverbot im Kinderbereich bleibt ungelöst

Villacher Kirchtag: Diskussion um alkoholfreie Zone im Kinderbereich

Am Sonntag beginnt die Villacher Kirchtagswoche, zu der rund eine halbe Million Besucher erwartet werden. Im Vorfeld ist erneut die Forderung nach einem eigenen alkoholfreien Bereich im Kinderteil der Veranstaltung diskutiert worden.

René Kopeinig, Mitglied der Gemeinderatsfraktion „Verantwortung Erde“ und zugleich Mitglied des Kirchtagsvereins, hatte einen dezidierten Bereich in der Kinderzone gefordert, in dem ausschließlich alkoholfreie Getränke, regionale Speisen und familienfreundliche Angebote erhältlich sein sollen. Bereits im vergangenen Jahr hatte er diese Idee eingebracht.

Bestehende Situation im Kinderbereich

Im Kinderbereich beim Hans-Gasser-Platz wird derzeit kein Alkohol ausgeschenkt. Direkt gegenüber diesem Bereich gibt es jedoch einen Stand, an dem Alkohol angeboten wird.

Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser verwies darauf, dass die Veranstalter bereits vor gut einem Jahr versucht hätten, einen Standbetreiber zu finden, der ausschließlich antialkoholische Getränke anbietet. Unter rund 500 Standbewerbern habe sich dafür jedoch niemand gefunden.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Am Kinderkirchtag sind laut den Veranstaltern Schausteller tätig, keine klassischen Standbetreiber. Für das gastronomische Angebot greifen die Veranstalter auf ortsansässige Betriebe zurück, die das gesamte Jahr über bestehen. Die Standplätze für den heurigen Kirchtag waren bereits im Februar vergeben worden.