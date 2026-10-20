Volksabstimmung über Altstoffsammelzentrum in Hörbranz zugelassen – trotz Gutachten

Die Gemeindewahlbehörde Hörbranz hat einen Antrag auf Volksabstimmung über das geplante Altstoffsammelzentrum (ASZ) im Leiblachtal zugelassen. Die FPÖ Hörbranz hatte den Antrag am 23. September 2026 eingebracht. Am Montag stimmten FPÖ und ÖVP in der Wahlbehörde für die Zulassung. Ein Rechtsgutachten des Verfassungsjuristen Peter Bußjäger kommt hingegen zu einer negativen Einschätzung: Die Fragestellung sei in mehrerlei Hinsicht unzulässig.

Zulassung trotz negativem Rechtsgutachten

Die Gemeindewahlbehörde setzt sich entsprechend dem Stärkeverhältnis der Landtagswahl 2024 zusammen. Mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP wurde der Antrag auf Volksabstimmung formal zugelassen, obwohl das von Bußjäger erstellte Gutachten die Fragestellung als unzulässig beurteilt. Damit das Verfahren fortgesetzt werden kann, müssen binnen zehn Wochen rund 700 Unterstützungserklärungen gesammelt werden.

Hintergrund des Antrags ist das Vorhaben von fünf Leiblachtaler Gemeinden – Hörbranz, Lochau, Hohenweiler, Möggers und Eichenberg –, gemeinsam ein Altstoffsammelzentrum in Hörbranz zu errichten. Die fünf Gemeinden haben dafür den Gemeindeverband „Altstoffsammelzentrum Leiblachtal“ gegründet. In vier Gemeinden fiel der Beschluss einstimmig aus. In Hörbranz selbst stimmte der Gemeinderat mit 22 zu vier Stimmen für den Verband, die vier Mandate der FPÖ votierten dagegen.

Der Gemeindeverband hat bereits einen rechtsgültigen Kaufvertrag für das vorgesehene Grundstück abgeschlossen. Es liegt im Bereich Allgäustraße/Ziegelbachstraße und ist knapp 12.000 Quadratmeter groß. Die Gesamtkosten des Projekts inklusive Grundkauf belaufen sich auf 7,88 Millionen Euro. Das Land Vorarlberg übernimmt davon 3,44 Millionen Euro, was rund 44 Prozent entspricht. Die verbleibenden 4,44 Millionen Euro teilen sich die fünf beteiligten Gemeinden. Das Altstoffsammelzentrum soll insgesamt rund 16.000 Menschen in den fünf Gemeinden versorgen.

Der gewählte Standort war bereits 2018 Gegenstand einer regionalen Standortuntersuchung der Abteilung Raumplanung des Landes. Der Bereich Allgäustraße/Ziegelbachstraße wurde damals als günstigster Standort für ein solches Zentrum beurteilt. Eine Machbarkeitsstudie geht von gut 20.000 Anlieferungen pro Jahr aus, was durchschnittlich rund 385 Fahrzeugen pro Woche entspricht. Zum Vergleich: Bei einer Verkehrserhebung im September 2023 wurden auf der Allgäustraße rund 48.000 Fahrzeugdurchfahrten pro Woche gezählt. Andreas Kresser ist Bürgermeister von Hörbranz, Harald Feldmann fungiert als abfalltechnischer Amtssachverständiger des Landes.

Hürden bei Bürgerbegehren auf Gemeindeebene

Grundsätzlich sehen die Gemeindeordnungen in Österreich verschiedene Instrumente direkter Demokratie auf kommunaler Ebene vor, darunter Volksbefragungen und Volksabstimmungen. Solche Verfahren beginnen meist mit einem formalen Antrag, über dessen Zulässigkeit zunächst die zuständige Wahlbehörde entscheidet. Diese Prüfung betrifft in der Regel sowohl formale Fristen als auch inhaltliche Fragen, etwa ob der Gegenstand der Abstimmung überhaupt in die Zuständigkeit der Gemeinde fällt oder ob die Fragestellung eindeutig und rechtlich zulässig formuliert ist.

Üblicherweise reicht die bloße Zulassung durch die Wahlbehörde allein nicht aus, um eine Abstimmung tatsächlich herbeizuführen. Häufig ist in einem weiteren Schritt eine bestimmte Anzahl an Unterstützungserklärungen aus der Bevölkerung notwendig, die innerhalb einer festgelegten Frist gesammelt werden muss. Erst wenn dieses Quorum erreicht wird, kommt es zur eigentlichen Abstimmung. Rechtsgutachten spielen in solchen Verfahren häufig eine Rolle, wenn die Zulässigkeit einer Fragestellung strittig ist, etwa weil unklar ist, ob eine Gemeinde über den Abstimmungsgegenstand überhaupt eigenständig entscheiden kann oder ob bereits rechtsgültige Verträge und Beschlüsse eines Gemeindeverbands berührt werden.

Bei interkommunalen Projekten wie gemeinsamen Altstoffsammelzentren sind zudem oft mehrere Gemeinden sowie das Land an Planung und Finanzierung be