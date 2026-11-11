Volksschule in Klosterneuburg-Kritzendorf vor dem Aus – Eltern kämpfen um Erhalt des Standorts

Die Privatvolksschule in Klosterneuburg-Kritzendorf im Bezirk Tulln soll nach dem laufenden Schuljahr schließen. Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs als bisherige Trägerorganisation will den Standort nur noch bis Ende des aktuellen Schuljahres betreiben. Als Grund nennt die Trägerorganisation die hohen Kosten des Standorts. Derzeit besuchen 143 Kinder die Schule, die Schülerzahl ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Eltern formieren sich nach später Information

Die Eltern der betroffenen Kinder wurden erst drei Wochen nach Schulbeginn über die Schließungspläne informiert. Daraufhin gründeten sie die Initiative „PVS Kritzendorf bleibt“, die inzwischen von mehr als 1.100 Menschen unterstützt wird. Nina Holzinger, Obfrau des Elternvereins der Schule, steht an der Spitze der Initiative. Ziel ist es, den Schulstandort zu erhalten und einen neuen Träger für die Volksschule zu finden.

Parallel dazu laufen Gespräche mit mehreren möglichen Schulträgern. Die Stella-Schulen haben sich den Standort bereits angesehen, müssen aber zunächst Details zum Standort prüfen, bevor eine Entscheidung über eine mögliche Übernahme fallen kann. Ob die Stella-Schulen tatsächlich Interesse an einer Übernahme haben, ist bislang offen. Auch ist nicht gesichert, ob sich ein anderer privater Träger findet.

Gemeinde als Option der letzten Wahl

Als weitere Möglichkeit bringt die bisherige Trägerorganisation eine Übernahme durch die Gemeinde ins Spiel. Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) würde jedoch einen privaten Träger bevorzugen. Er verweist darauf, dass eine Übernahme durch die Gemeinde mit enormen Mehrkosten verbunden wäre, die derzeit nicht budgetiert seien. Dennoch stellt er klar, dass die Gemeinde als Partner zur Verfügung stehe, sollten alle anderen Lösungen scheitern. Ob die Gemeinde tatsächlich als Träger einspringen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Kaufmann kündigte an, alle Beteiligten an einem runden Tisch versammeln zu wollen. Er fordert eine Entscheidung und eine Lösung bis Ende des Jahres. Hintergrund dieser zeitlichen Vorgabe ist, dass im Jänner die Schuleinschreibung beginnt. Ob bis dahin tatsächlich eine tragfähige Lösung gefunden wird, ist derzeit offen.

Trägerorganisation hält an Schließung fest

Maria Habersack, Vorstandsvorsitzende der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, stellte klar, dass an der Entscheidung zur Schließung des bisherigen Trägerverhältnisses nicht mehr gerüttelt werde. Zugleich betonte sie, es sei den Ordensschulen ein großes Anliegen, dass alle Kinder ihre Volksschullaufbahn am Standort Kritzendorf abschließen können. Die Ordensschulen wollen dazu Gespräche in alle Richtungen führen, um eine Fortführung des Schulbetriebs unter neuer Trägerschaft zu ermöglichen.

Habersack dementierte zudem Gerüchte, wonach eine Umwandlung der Schule in Wohnungen geplant sei. Auch Bürgermeister Kaufmann stellte klar, dass eine Umwidmung des Standorts nicht infrage komme.

Finanzierung von Privatschulen in Österreich

Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten in Österreich in der Regel staatliche Zuschüsse, müssen aber zusätzliche Kosten für Gebäude, Erhaltung und Personal häufig selbst tragen oder über Trägerorganisationen finanzieren. Konfessionelle Schulträger wie Ordensgemeinschaften betreiben traditionell zahlreiche Schulstandorte in Österreich, stehen jedoch angesichts sinkender Schülerzahlen und steigender Betriebskosten zunehmend vor der Frage, einzelne Standorte wirtschaftlich aufrechtzuerhalten oder abzugeben.

Ein Trägerwechsel bei einer bestehenden Privatschule ist grundsätzlich möglich, setzt aber in der Praxis mehrere Schritte voraus. Ein neuer Träger muss organisatorische, rechtliche und finanzielle Voraussetzungen prüfen, etwa die Übernahme von Personal, die Nutzung oder den Erwerb der Schulgebäude sowie die langfristige Finanzierung des laufenden Betriebs. Solche Prüfungen nehmen üblicherweise Zeit in Anspruch, weshalb zwischen einer angekündigten Schließung und einer möglichen Übernahme durch einen neuen Träger oft mehrere Monate vergehen können. Gemeinden können bei privaten Schulstandorten grundsätzlich als Träger einspringen, sind dazu aber nicht verpflichtet und müssen entsprechende Mehrkosten im Gemeindebudget berücksichtigen.