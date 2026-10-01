Vollbrand in Fließ: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf trockenen Wald

In der Nacht auf Donnerstag, 1. Oktober 2026, sind in Fließ im Bezirk Landeck ein Fahrzeug und ein Geräteschuppen in Vollbrand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Fließ wurde um 23.11 Uhr alarmiert und fand bei ihrem Eintreffen im Ortsteil Egg bereits beide Objekte in Vollbrand vor. Da Gefahr bestand, dass die Flammen auf den angrenzenden, durch Trockenheit gefährdeten Wald übergreifen, wurde die Feuerwehr Landeck nachalarmiert. Nach knapp zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Schwierige Bedingungen am Einsatzort in Egg

Die exponierte Lage des Einsatzortes im Ortsteil Egg erschwerte den rund 35 eingesetzten Feuerwehrleuten die Löscharbeiten zusätzlich. Erschwerend kam hinzu, dass die Wasserversorgung vor Ort nur eingeschränkt zur Verfügung stand. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden zusätzliche Tanklöschfahrzeuge der nachalarmierten Feuerwehr Landeck zum Einsatzort entsendet.

Trotz der widrigen Umstände gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Die Brandursache für das Feuer, das sowohl das Fahrzeug als auch den Geräteschuppen erfasste, wird derzeit noch ermittelt.

Löschwasserversorgung als Herausforderung im alpinen Gelände

Grundsätzlich stellt die Löschwasserversorgung bei Bränden in exponierten oder abgelegenen Lagen eine wiederkehrende Herausforderung für Feuerwehren dar. Während in Siedlungsgebieten meist ein ausreichend dimensioniertes Hydrantennetz zur Verfügung steht, müssen Einsatzkräfte in schwer zugänglichem oder dünn erschlossenem Gelände häufig auf Tanklöschfahrzeuge zurückgreifen, die das benötigte Wasser zum Einsatzort transportieren und dort einen sogenannten Pendelverkehr aufbauen. Dabei fahren mehrere Fahrzeuge im Wechsel zwischen einer Wasserentnahmestelle und dem Brandort, um die Löschleitungen kontinuierlich zu versorgen.

Diese Vorgehensweise erfordert eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Wehren und wird häufig durch Nachalarmierungen benachbarter Feuerwehren unterstützt, wie es auch in diesem Fall mit der Feuerwehr Landeck geschah. Die Alarmierung zusätzlicher Kräfte dient dabei nicht nur der Verstärkung der eigentlichen Löscharbeiten, sondern auch der Absicherung von Personal- und Materialreserven für einen länger andauernden Einsatz.

Besondere Aufmerksamkeit gilt in solchen Situationen der Gefahr eines Vegetationsbrandes. Trockene Witterungsperioden erhöhen die Entzündlichkeit von Wald- und Bodenvegetation erheblich, sodass bereits ein Funkenflug oder strahlende Hitze eines nahegelegenen Brandes ausreichen kann, um Bäume oder Unterholz zu entzünden. Feuerwehren richten ihre Einsatztaktik in solchen Fällen häufig darauf aus, frühzeitig Riegelstellungen aufzubauen oder gefährdete Bereiche gezielt zu kühlen, um ein Übergreifen der Flammen auf größere Waldflächen zu verhindern. Gelingt dies, wie im aktuellen Fall in Fließ, bleibt der Schaden auf die ursprünglich betroffenen Objekte begrenzt.