Vor 100 Jahren ging Wiens erste Verkehrsampel in Betrieb

Wiens erste Verkehrsampel wird 100 Jahre alt

Am 5. August wird international des Tages der Ampel gedacht. In Wien fällt dieses Datum mit einem runden Jubiläum zusammen: Vor 100 Jahren, im Jahr 1926, ging an der Opernkreuzung die erste Verkehrsampel der Stadt in Betrieb.

Gesteuert wurde die Anlage damals nicht automatisch, sondern per Hand: Ein Polizist bediente sie mithilfe eines Hebels.

Von der Handsteuerung zur vernetzten Anlage

Heute gibt es in Wien mehr als 1.300 Ampelanlagen, die von der MA 33 betreut werden. Die Systeme haben sich seit 1926 grundlegend weiterentwickelt: Moderne Ampeln reagieren auf das jeweilige Verkehrsaufkommen, können zentral gesteuert werden und verfügen über akustische Signale für blinde und sehbehinderte Menschen.

Zusätzlich gibt es eine Vorrangschaltung für öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Straßenbahnen. Dieses System wird laufend weiter ausgebaut.

Ursprung der Ampel liegt in London

Die weltweit erste Ampel mit Lichtsignal wurde laut dem Historiker Phillip Reichel-Neuwirth bereits 1868 in London errichtet. Sie wurde mit Gas betrieben und zeigte nur zu bestimmten Zeiten Signale: nachts Rot und Grün, tagsüber Signale mittels beweglicher Flügel bzw. Ärmchen. Die Anlage bestand nur kurze Zeit, da sie nach einem Gasleck explodierte.

Das erste elektrische Verkehrsampelsystem entstand 1914 im US-amerikanischen Cleveland. In den folgenden Jahren, den 1920er-Jahren, setzten sich Ampeln nach und nach auch in europäischen Städten durch.

Fußgängerampeln kamen später

Ampeln für den Fahrzeugverkehr wurden früher eingeführt als Anlagen für Fußgänger. Die erste Wiener Fußgängerampel stand laut Reichel-Neuwirth am Stock-im-Eisen-Platz. Statt der heute üblichen Symbole zeigte sie Schilder mit den Aufschriften „Fußgänger warten“ und „Fußgänger gehen“.

Seit 2015 gibt es in Wien zudem hetero- und homosexuelle Ampelpärchen, die als Zeichen für Toleranz gelten.