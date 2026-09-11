Vorarlberg nach Wien auf Platz zwei bei Migrationshintergrund – Anteil leicht gesunken

Rund 116.400 Menschen mit Migrationshintergrund haben im Jahr 2025 in Vorarlberg gelebt. Das entspricht 28,6 Prozent der Bevölkerung des Bundeslandes, wie aus dem Jahrbuch „Migration & Integration“ von Statistik Austria hervorgeht. Damit liegt Vorarlberg nach Wien, wo der Anteil bei 51,3 Prozent liegt, an zweiter Stelle unter den österreichischen Bundesländern. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 28,2 Prozent.

Anteil in Vorarlberg leicht rückläufig

Im Vorjahr hatte der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Vorarlberg noch bei 29,9 Prozent gelegen. Für 2025 weist die Statistik damit einen leichten Rückgang aus. Von den 116.400 Personen mit Migrationshintergrund im Land sind rund 84.200 in erster Generation zugewandert, also selbst im Ausland geboren.

Fast die Hälfte der im Ausland geborenen Bevölkerung Vorarlbergs stammt ursprünglich aus einem EU-Land. Aus den Nicht-EU-Staaten des ehemaligen Jugoslawiens kommen 11,6 Prozent, aus der Türkei 16,8 Prozent. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Im Kleinwalsertal liegt der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung bei über 40 Prozent, in Bregenz, Lochau und Bludenz jeweils bei über 30 Prozent.

Im Vergleich zu anderen westlichen Bundesländern liegt Vorarlberg damit deutlich über Salzburg mit 26,8 Prozent und Tirol mit 24,2 Prozent. Das Burgenland weist mit 15,2 Prozent den niedrigsten Wert unter den genannten Bundesländern auf.

Wanderungsbewegungen im Jahr 2025

Im Jahr 2025 zogen 9.499 Personen nach Vorarlberg, davon 7.001 aus dem Ausland und 2.498 aus den übrigen acht Bundesländern. Gleichzeitig verließen 9.166 Personen das Land, während 2.712 Vorarlberger ihren Wohnsitz innerhalb Österreichs in ein anderes Bundesland verlegten. Daraus ergibt sich für Vorarlberg ein Wanderungssaldo von plus 333 Personen.

Entwicklung auf Bundesebene

Österreichweit hatten im Jahresdurchschnitt 2025 rund 2,55 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund. Seit 2010 ist diese Zahl um gut eine Million gestiegen. Die größte Zuwanderergruppe in diesem Zeitraum bildeten mit 116.000 Personen Menschen aus Rumänien, gefolgt von Zuwanderern aus Syrien. Unter den in Österreich lebenden Nicht-Österreichern stellen Deutsche mit rund 242.000 Personen weiterhin die größte Gruppe, während Bürger aus der Ukraine inzwischen die neuntgrößte Gruppe ausmachen.

Bei der Erwerbstätigkeit zeigen sich laut Statistik Austria Unterschiede zwischen zugewanderten und nicht zugewanderten Personen: Österreichweit liegt die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten bei 74 Prozent, jene von Personen ohne Migrationshintergrund bei 79 Prozent. Bei Frauen aus Drittländern sind 59 Prozent am Arbeitsmarkt aktiv. Deutlich niedriger fällt die Erwerbstätigkeit von Personen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak aus, die bei 29 Prozent liegt. 23 Prozent der Zugewanderten hatten 2025 maximal einen Pflichtschulabschluss. Die zugrunde liegende Umfrage von Statistik Austria basiert auf einer Stichprobe von 5.400 Personen.

Erhebung von Migrationshintergrund und Herkunft

Grundsätzlich erfasst Statistik Austria den Migrationshintergrund einer Person danach, ob beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Das schließt sowohl im Ausland geborene Personen selbst ein, die sogenannte erste Generation, als auch deren in Österreich geborene Kinder, die zweite Generation. Diese Definition unterscheidet sich von der Staatsangehörigkeit, da auch eingebürgerte Personen mit ausländischer Geburtsherkunft weiterhin als Personen mit Migrationshintergrund gezählt werden.

Für die jährliche Erhebung im Rahmen des Jahrbuchs „Migration & Integration“ werden Daten aus dem Zentralen Melderegister, der Statistik des Bevölkerungsstandes sowie ergänzenden Erhebungen wie dem Mikrozensus zusammengeführt. Damit lassen sich neben der Herkunft auch Merkmale wie Bildungsstand, Erwerbstätigkeit oder Wohnsitzverlegungen innerhalb Österreichs auswerten. Wanderungssalden, wie sie auch für Vorarlberg ausgewiesen werden, ergeben sich aus der Differenz von Zu- und Wegzügen innerhalb eines Kalenderj