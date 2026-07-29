Vorarlberg: Waldbrandverordnung ab Donnerstag – Feuer und Rauchen im Wald verboten

Vorarlberg: Waldbrandverordnung tritt ab Donnerstag in Kraft

Alle vier Bezirkshauptmannschaften Vorarlbergs erlassen eine Waldbrandverordnung. Sie gilt ab Donnerstag, den 30. Juli 2026.

Die Verordnung untersagt das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen in sämtlichen Waldgebieten und deren Gefährdungsbereichen. Das Verbot betrifft alle Bereiche, in denen ein Übergreifen eines Feuers auf einen benachbarten Wald nicht ausgeschlossen werden kann.

Verbotene Handlungen

Auch sogenannte Zweckfeuer sind untersagt. Dazu zählt etwa das Verbrennen von Astmaterial auf Alpflächen im Nahbereich des Waldes. Ebenfalls verboten ist das Verbrennen von Rinde und Ästen im Rahmen der Borkenkäfer-Bekämpfung.

Bei Missachtung der Verordnung drohen eine Geldstrafe von bis zu 7.270 Euro sowie eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

Empfehlungen des Landes

Das Land Vorarlberg ersucht zudem, kein Feuer in Schilf- und Uferzonen zu entzünden sowie keine brennenden oder glimmenden Gegenstände wie Zündhölzer oder Zigaretten wegzuwerfen.

Bei Rauchentwicklung oder einem vermuteten Waldbrand soll der Feuerwehr-Notruf 122 verständigt werden.