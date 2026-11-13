Vorarlberger Apfelernte 2025: 370 Tonnen geerntet – Sonne prägt das Erntejahr

Die Apfelernte in Vorarlberg steht kurz vor dem Abschluss. Heuer wurden im Bundesland rund 370 Tonnen Äpfel geerntet, wie die Landwirtschaftskammer Vorarlberg anlässlich des jährlichen „Tag des Apfels“ am Freitag mitteilte. Das Ergebnis liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2024 waren noch rund 450 Tonnen Tafeläpfel geerntet worden.

Sonnenreiches Jahr prägt die Vorarlberger Ernte

Natalie Ströhle von der Landwirtschaftskammer sprach im Interview mit dem ORF Vorarlberg über die Entwicklung der heurigen Ernte. Die vielen Sonnenstunden hätten demnach für eine besonders intensive Ausfärbung der Früchte gesorgt. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Anthocyane, jene Farbstoffe, die für die Rotfärbung der Äpfel sorgen und die Früchte zugleich vor der Sonne schützen.

Die Hagelschutz-Netze, die in vielen Vorarlberger Obstanlagen zum Einsatz kommen, wirkten dabei zusätzlich beschattend wie ein Sonnenschirm. Auf Standorten, an denen eine Bewässerung möglich war, konnte zudem die Frostberegnung genutzt werden, um die Bäume in den trockenen und sonnenintensiven Phasen mit Wasser zu versorgen.

Nicht überall standen diese Möglichkeiten zur Verfügung. Auf Standorten ohne Bewässerungsmöglichkeit verzeichnete der Obstbau Trockenschäden und Baumausfälle. Die intensive Einstrahlung führte zudem vermehrt zu Sonnenbrand an besonders exponierten Früchten.

Struktur des Vorarlberger Apfelanbaus

In Vorarlberg kultivieren derzeit rund 30 Betriebe auf knapp 30 Hektar Fläche Äpfel. Sieben dieser Betriebe produzieren nach den Vorgaben des „Ländle Gütesiegels“, vier Betriebe arbeiten nach Bio-Richtlinien. Firmen und Schulen haben die Möglichkeit, sich Vorarlberger Äpfel direkt liefern zu lassen.

Wirtschaftlich steht der Apfelanbau im Bundesland unter Druck. Die vergleichsweise kleinen heimischen Betriebe müssen sich am Markt gegen Großbetriebe aus anderen Teilen Europas und aus Übersee behaupten. Das hohe Lohnniveau in Vorarlberg sowie strikte Anbaubestimmungen erschweren dabei zusätzlich die Produktion.

Schutzmaßnahmen im Obstbau

Grundsätzlich gehören Hagelschutz-Netze und Beregnungsanlagen zu den gängigen Instrumenten im modernen Obstbau, um Kulturen vor Wetterextremen zu schützen. Hagelnetze bewahren die Früchte nicht nur vor mechanischen Schäden durch Hagelkörner, sondern reduzieren je nach Ausführung auch die direkte Sonneneinstrahlung auf die Bäume. Frostberegnungsanlagen wiederum werden ursprünglich vor allem eingesetzt, um Blüten und junge Früchte in kalten Nächten durch eine dünne Eisschicht vor Frostschäden zu schützen. Steht eine solche Anlage zur Verfügung, lässt sie sich bei Bedarf auch zur gezielten Bewässerung der Obstanlagen nutzen, etwa in besonders trockenen und heißen Phasen.

Fehlt eine solche Infrastruktur, sind Obstkulturen Hitze- und Trockenperioden stärker ausgesetzt. Anhaltender Wassermangel kann die Vitalität der Bäume beeinträchtigen und im Extremfall zu Baumausfällen führen. Starke, lang anhaltende Sonneneinstrahlung auf unzureichend geschützte Früchte wiederum begünstigt Sonnenbrandschäden an der Fruchtschale, was sich auf die optische und qualitative Vermarktungsfähigkeit der Ernte auswirken kann.

Der Wettbewerb kleinstrukturierter Obstbaubetriebe mit internationalen Großproduzenten ist in vielen Regionen Mitteleuropas ein bekanntes Spannungsfeld. Während große Anbauflächen in anderen Ländern oft kostengünstiger produzieren können, verursachen kleinere Betriebe in Regionen mit hohem Lohnniveau naturgemäß höhere Produktionskosten pro Ertragseinheit. Strikte Anbau- und Qualitätsvorgaben, wie sie etwa für Gütesiegel-Produkte oder Bio-Zertifizierungen gelten, sichern zwar bestimmte Qualitätsstandards, bedeuten für die Betriebe zugleich aber zusätzlichen Aufwand bei Bewirtschaftung und Dokumentation.