Vorarlberger Meng für WWF-Wahl zum Fluss des Jahres nominiert

Vorarlberger Fluss Meng bei WWF-Wahl zum „Fluss des Jahres“ nominiert

Der WWF hat erstmals ein Online-Voting zur Wahl von Österreichs „Fluss des Jahres“ gestartet. Für Vorarlberg wurde die Meng in Nenzing nominiert.

Insgesamt wurden neun Flüsse aus allen Bundesländern von Experten ausgewählt. Das Voting läuft bis 1. September 2026.

Die Meng in Nenzing

Die Meng entspringt der Roten Wand in etwa 2154 Metern Seehöhe und fließt durch die Meng-Schlucht. Nach rund 18 Kilometern vereinigt sie sich in Nenzing mit der Ill.

Im Einzugsgebiet des Flusses finden unter anderem Feuersalamander, Wasseramsel und Fledermäuse Lebensraum. Auch Orchideenarten wie das Rote Waldvöglein kommen dort vor.

Auswahlkriterien und weitere Kandidaten

Die neun Kandidaten wurden von Experten nach ökologischem Zustand, Artenvielfalt, Gefährdung und Schutzbedarf ausgewählt. Neben der Meng stehen folgende Flüsse zur Wahl: die Lafnitz (Burgenland), die Lavant (Kärnten), der Kamp (Niederösterreich), die Vöckla (Oberösterreich), die Saalach (Salzburg), die Schwarze Sulm (Steiermark), der Lech (Tirol) sowie die Donau (Wien).

WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides und WWF-Flussbotschafter Toni Innauer, ehemaliger Skisprungathlet, sind an der Aktion beteiligt.

Zustand der Fließgewässer

Laut Nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan befinden sich nur 14 Prozent der heimischen Fließgewässer in einem sehr guten Zustand. Mehr als die Hälfte der heimischen Fischarten gilt als gefährdet.