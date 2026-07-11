Vorarlberger nutzen späte Sommerferien für günstigere Urlaubspreise

Vorarlberger reisen im Sommer 2026 verstärkt in der Nachsaison

Viele Vorarlberger verbringen ihren Sommerurlaub in diesem Jahr erst gegen Ende August oder Anfang September. Hintergrund ist eine um eine Woche nach hinten verschobene Ferienzeit in Vorarlberg.

Die fünf beliebtesten Reiseziele der Vorarlberger sind Spanien, Griechenland, Italien, Ägypten und die Türkei. Diese fünf Länder machen zusammen rund 70 Prozent aller Buchungen bei den Vorarlberger Reisebüros aus. Die Reihenfolge der beliebtesten Urlaubsländer hat sich im Vergleich zu früheren Jahren leicht verändert.

Nachsaison und Preisvorteil

In manchen Urlaubsregionen beginnt gegen Ende August und Anfang September die günstigere Nachsaison. Laut Michael Nachbaur, Sprecher der Vorarlberger Reisebüros, gibt es in der Türkei und in Ägypten preislich attraktive All-Inclusive-Angebote.