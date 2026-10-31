Vorarlberger Polizei warnt vor Strafen bei Halloween-Streichen und Sachbeschädigungen

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg weist rund um Halloween auf die rechtlichen Grenzen von Streichen und Brauchtumsaktionen hin. Wer Häuser oder Fahrzeuge beschmiert oder verunstaltet, begeht demnach eine Straftat und wird angezeigt. Auch das Beschädigen von Briefkästen oder Mülltonnen ist strafbar. Diebstahl und die Bedrohung von Personen werden ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Konsequenzen für Streiche und Sachbeschädigungen

Laut Landespolizeidirektion können bereits kleinere Streiche zivilrechtliche Ansprüche nach sich ziehen. Schmierereien an Hauswänden oder Fahrzeugen müssen unter Umständen auf Kosten der Verursacher wieder entfernt werden. Die Polizei kündigt an, in der Halloween-Nacht verstärkt auf mögliche Störungen der öffentlichen Ordnung zu achten. Ebenso wird die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes kontrolliert.

Das Abbrennen oder Abfeuern pyrotechnischer Gegenstände im Ortsgebiet ist grundsätzlich ganzjährig verboten. Ausnahmen können einzelne Gemeinden veranlassen, etwa zu Silvester, wo es in vielen Gemeinden eine entsprechende Regelung gibt. Für Halloween gilt eine solche Ausnahme nicht automatisch.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion war es zu Halloween in den vergangenen Jahren in Vorarlberg ruhig. Eine Häufung von Delikten lasse sich im Vergleich zu anderen Nächten nicht feststellen. Vereinzelt komme es dennoch zu Sachbeschädigungen und zu Einsätzen im Zusammenhang mit Pyrotechnik. Körperverletzungen treten der Polizei zufolge, wenn überhaupt, nur vereinzelt auf.

Verkleidungen und Maskierungen im Rahmen von Halloween sind ausdrücklich nicht verboten. Die Landespolizeidirektion ordnet sie als Teil der Traditionspflege beziehungsweise als Brauchtumsveranstaltung ein.

Ausgehzeiten für Kinder und Jugendliche

Für junge Halloween-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gelten zudem die gesetzlichen Ausgehzeiten. Kinder unter 14 Jahren dürfen sich ohne erwachsene Aufsicht ab 23 Uhr nicht mehr an öffentlichen Orten aufhalten. Für 14- und 15-Jährige endet die unbegleitete Ausgehzeit um 1 Uhr. Ab 16 Jahren besteht keine gesetzliche zeitliche Begrenzung mehr. Befindet sich eine erwachsene Aufsichtsperson in Begleitung, dürfen auch jüngere Kinder und Jugendliche länger als die genannten Zeiten unterwegs sein.

Grenzen zwischen Brauch und Strafrecht

Halloween hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in Österreich als Anlass für Verkleidungen, Süßigkeitensammeln und nächtliche Streifzüge etabliert. Rechtlich bewegt sich das Brauchtum dabei grundsätzlich im selben Rahmen wie andere öffentliche Anlässe: Maskierung und das Auftreten in Gruppen sind für sich genommen nicht strafbar, solange keine fremden Sachen beschädigt oder Personen bedroht werden.

Bei Sachbeschädigungen unterscheidet die Rechtsordnung grundsätzlich zwischen strafrechtlicher und zivilrechtlicher Verantwortung. Strafrechtlich kann eine Anzeige zu einem Verfahren führen, unabhängig vom Alter der beteiligten Person, wobei bei Minderjährigen besondere jugendstrafrechtliche Regelungen greifen. Zivilrechtlich haften Verursacher oder gegebenenfalls deren Erziehungsberechtigte für den entstandenen Schaden, etwa für die Reinigung oder Reparatur beschädigter Gegenstände.

Auch das Pyrotechnikgesetz gilt unabhängig vom Anlass ganzjährig und einheitlich. Es regelt, welche Kategorien von Feuerwerkskörpern wann und von wem verwendet werden dürfen, und sieht grundsätzlich ein Verbot des Abbrennens im Ortsgebiet vor. Ausnahmen müssen von der zuständigen Gemeinde eigens genehmigt werden. Ohne eine solche Ausnahmeregelung bleibt das Zünden von Feuerwerkskörpern im Ortsgebiet untersagt, auch an einem Abend wie Halloween, an dem Pyrotechnik mitunter als Teil der Feierlichkeiten verwendet wird.

Die gesetzlichen Ausgehzeiten für Kinder und Jugendliche sind ebenfalls unabhängig vom Kalenderdatum geregelt und gelten damit an Halloween in gleicher Weise wie an jedem anderen Tag im Jahr. Sie sollen sicherstellen, dass sich Minderjährige ohne erwachsene Begleitung nicht unbegrenzt zu später Stunde im öffentlichen