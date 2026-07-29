Vorarlberger sind optimistischer als der Rest Österreichs – fast die Hälfte blickt positiv in die Zukunft

Vorarlberger blicken laut Umfrage besonders optimistisch in die Zukunft

Bei der Online-Umfrage „ORF fragt“ zeigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vorarlberg optimistischer als jene aus anderen Bundesländern. 49 Prozent der Befragten aus Vorarlberg blicken demnach positiv in die Zukunft – der höchste Wert im Bundesländervergleich.

An der Umfrage, die vom 24. Juni bis 15. Juli 2026 durchgeführt wurde, beteiligten sich österreichweit mehr als 60.000 Menschen. Eingeladen zur Teilnahme waren alle Menschen in Österreich, die ihre Meinung zu alltagsrelevanten Themen abgeben konnten.

Positive Einschätzung der Entwicklung Österreichs

40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vorarlberg gehen davon aus, dass sich Österreich insgesamt gut entwickelt. Im Bundesländer-Schnitt liegt dieser Wert bei 30 Prozent.

Hohe Zufriedenheit mit persönlicher Lebenssituation

Auch mit der eigenen Lebenssituation zeigen sich die Befragten aus Vorarlberg mehrheitlich zufrieden. Fast acht von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern gaben an, sehr zufrieden oder eher zufrieden zu sein.