Vorarlbergs Bevölkerung wächst auf über 412.000 Einwohner – Rheintal legt zu, Montafon schrumpft

Vorarlberg zählt zum 30. Juni 2026 rund 412.800 Einwohner

Die Bevölkerung Vorarlbergs ist weiter gewachsen. Zum Stichtag 30. Juni 2026 waren im Bundesland 412.809 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von 553 Personen beziehungsweise 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Landesstelle für Statistik hat diese Zahlen in ihrem aktuellen Bericht veröffentlicht.

Das Wachstum speist sich aus zwei Quellen: Die Geburtenbilanz – der Saldo aus Geburten und Sterbefällen – lag bei plus 147 Personen, die Wanderungsbilanz bei plus 406 Personen.

Regionale Unterschiede

Das Rheintal verzeichnete mit 651 zusätzlichen Personen das stärkste regionale Wachstum. Im Bregenzerwald stieg die Einwohnerzahl um 70 Personen beziehungsweise 0,2 Prozent. Im Montafon hingegen ging die Bevölkerung um 154 Personen zurück, was einem Rückgang von 0,9 Prozent entspricht.

Auf Gemeindeebene zeigt ein Zehnjahresvergleich deutliche Unterschiede. Feldkirch wuchs in diesem Zeitraum um 3.804 Personen (+11,6 Prozent), Dornbirn um 3.795 Personen (+7,8 Prozent), Lustenau um 2.182 Personen (+9,7 Prozent), Hohenems um 1.644 Personen (+10,2 Prozent) und Götzis um 1.059 Personen (+9,4 Prozent). Bregenz hingegen verzeichnete über zehn Jahre einen Rückgang von 316 Personen, Sonntag von 99 und Kennelbach von 61 Personen.

Langfristiges Wachstum und ausländische Bevölkerung

Insgesamt hat die Bevölkerung Vorarlbergs in den vergangenen zehn Jahren um 25.175 Personen zugenommen, was einem Plus von 6,5 Prozent entspricht.

In Vorarlberg leben derzeit 86.952 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, was einem Anteil von 21,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr um weniger als einen Zehntelprozentpunkt gestiegen. Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe bilden 20.969 deutsche Staatsangehörige, gefolgt von 12.531 Personen mit türkischem Pass. Insgesamt sind Staatsangehörige aus mehr als 157 Nationen vertreten.