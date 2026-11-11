Vorarlbergs Flüsse so wasserarm wie seit zehn Jahren nicht mehr

Vorarlbergs Flüsse und Bäche haben in der vergangenen Messperiode so wenig Wasser geführt wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. An 16 von 17 Messstellen war der Jahresabfluss der niedrigste seit 2016. Die Bregenzer Ach bei Kennelbach und die Dornbirner Ach bei Lauterach führten jeweils nur gut die Hälfte des üblichen Wassers. Das geht aus einer Anfragebeantwortung des Landes Vorarlberg an die Grünen hervor.

Niedrigste Abflusswerte seit zehn Jahren

Die Daten zeigen ein landesweites Muster: An fast allen untersuchten Messstellen lag der Jahresabfluss so niedrig wie zuletzt vor einem Jahrzehnt. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei der Bregenzer Ach bei Kennelbach und der Dornbirner Ach bei Lauterach aus, wo jeweils nur rund die Hälfte der üblichen Wassermenge gemessen wurde. Die Werte für das Jahr 2026 gelten dabei noch als vorläufig.

Landesrat Christian Gantner (ÖVP) bestätigte in der Anfragebeantwortung, dass gereinigtes Abwasser einzelne Bäche vor dem vollständigen Austrocknen bewahrt hat. In manchen Gewässern hat demnach erst die Einleitung aus Kläranlagen verhindert, dass sie komplett trockenfielen. Welche Bäche im Einzelnen betroffen waren, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Die Messstellen registrierten zudem höhere Wassertemperaturen, erhöhte Nährstoffwerte und Sauerstoffdefizite. An mehreren überwachten Quellen wurden 2026 und bereits im Vorjahr die höchsten Temperaturwerte des Jahrzehnts gemessen. Bei der Widum-Bachquelle ist die Temperatur seit 2019 um ein halbes Grad gestiegen.

Niedrigwasser und seine Folgen für Gewässer

Grundsätzlich hängt die Wasserführung von Flüssen und Bächen eng mit Niederschlagsmengen, Schneeschmelze und Grundwasserständen zusammen. Bleibt Regen über längere Zeiträume aus oder fällt die Schneeschmelze in den Bergen geringer aus als üblich, sinkt der Abfluss in den Gewässern spürbar. Niedrige Wasserstände wirken sich dabei nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Qualität des Wassers aus.

Bei geringerem Durchfluss erwärmt sich Wasser in der Regel schneller und stärker, da sich die gleiche Energiemenge auf ein kleineres Wasservolumen verteilt. Gleichzeitig sinkt mit steigender Temperatur die Fähigkeit des Wassers, Sauerstoff zu binden. Das kann zu den beobachteten Sauerstoffdefiziten führen, die wiederum die Lebensbedingungen für Fische und andere Wasserorganismen verschlechtern. Auch Nährstoffkonzentrationen können bei geringerem Abfluss steigen, weil sich eingetragene Stoffe weniger stark verdünnen als bei höherer Wasserführung.

Kläranlagen erfüllen in solchen Situationen eine wichtige Funktion für den Wasserhaushalt kleinerer Gewässer. Sie leiten gereinigtes Abwasser kontinuierlich in Bäche und Flüsse ein, wodurch ein Mindestabfluss aufrechterhalten werden kann, selbst wenn die natürliche Wasserführung stark zurückgeht. Diese Einleitungen sind in erster Linie für die Abwasserentsorgung konzipiert, können aber in Trockenperioden zusätzlich dazu beitragen, dass Gewässerabschnitte nicht vollständig trockenfallen.

Unterhalt am Bodensee

Unabhängig von der Niedrigwassersituation an den Fließgewässern unterstützt das Land Vorarlberg zwei Wasserbauprojekte am Bodensee. Für die Instandhaltung der Schifffahrtsrinne in der Fußacher Bucht stehen knapp 90.000 Euro zur Verfügung. Weitere 70.000 Euro fließen in die Sanierung des Hochwasserschutzdamms beim Schöpfwerk in Höchst. Solche Vorhaben dienen der laufenden Erhaltung von Infrastruktur, die für die Schifffahrt und den Hochwasserschutz am See von Bedeutung ist.