Vorarlbergs Landespressedienst landet im Verständlichkeitsranking auf Platz acht – lange Wörter als Hauptproblem

Vorarlberg belegt im aktuellen Klartext-Index des Österreichischen Instituts für systemische Kommunikations- und Mediengestaltung (ÖSKM) den achten Platz unter zehn untersuchten Pressediensten. 68 Prozent der Aussendungen der Vorarlberger Landeskorrespondenz gelten demnach als schwer verständlich. Österreichweit liegt dieser Anteil bei 55 Prozent. Nur das Parlament und die Steiermark schneiden im Ranking noch schlechter ab als Vorarlberg.

Der Klartext-Index vergleicht regelmäßig Texte des Parlaments sowie aller neun Landespressedienste hinsichtlich ihrer Verständlichkeit. Für die aktuelle Auswertung wurden 651 Aussendungen aus dem Zeitraum vom 14. bis 28. Oktober 2026 herangezogen.

Lange Wörter als Hauptproblem in Vorarlberg

Bei der Wortlänge fällt Vorarlberg besonders auf: 44 Prozent der verwendeten Wörter bestehen aus sieben oder mehr Buchstaben. Kein anderer Pressedienst in Österreich weist einen so hohen Anteil an langen Wörtern auf. Auch bei der Silbenzahl liegt Vorarlberg im oberen Bereich: 35 Prozent der Wörter haben drei oder mehr Silben, denselben Wert erreicht nur das Parlament.

Bei anderen Kriterien schneidet die Vorarlberger Landeskorrespondenz hingegen besser ab als der österreichische Durchschnitt. Die durchschnittliche Satzlänge liegt bei 16,6 Wörtern pro Satz, österreichweit sind es 17,3 Wörter. Auch der Anteil besonders langer Sätze mit mehr als 25 Wörtern fällt in Vorarlberg mit 12,9 Prozent niedriger aus als im Bundesschnitt von 15,2 Prozent. Der längste in Vorarlberg registrierte Satz im Untersuchungszeitraum kam auf 40 Wörter, während der längste Satz österreichweit mit 50 Wörtern aus Tirol stammte.

Beim Passiv-Gebrauch liegt die Vorarlberger Landeskorrespondenz gemeinsam mit Tirol an der Spitze: Mit einem Anteil von 6,7 Prozent verwenden beide Pressedienste österreichweit am wenigsten Passivkonstruktionen. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 7,9 Prozent.

Im Spitzenfeld des Gesamtrankings liegen Wien, Kärnten und Salzburg. Die Steiermark, das Parlament und Vorarlberg befinden sich dagegen seit Beginn der Erhebung fast durchgehend in den hinteren Rängen. Als beliebteste Floskel in heimischen Amtsstuben identifiziert die Auswertung den Ausdruck „im Rahmen“, der in 151 der 651 untersuchten Aussendungen vorkommt.

Methode: Die Wiener Sachtextformel

Für die Berechnung der Verständlichkeit nutzt das ÖSKM die Wiener Sachtextformel. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Einschätzung der sprachlichen Schwierigkeit von Texten, das unter anderem die durchschnittliche Satzlänge, die Wortlänge sowie den Anteil mehrsilbiger Wörter berücksichtigt. Grundsätzlich gilt: Je länger Sätze und Wörter in einem Text ausfallen, desto höher wird die Lesehürde für das Publikum eingeschätzt. Solche Formeln werden in der Sprachwissenschaft häufig eingesetzt, um Texte unterschiedlicher Herkunft vergleichbar zu machen, etwa Schulbücher, Zeitungsartikel oder eben behördliche Mitteilungen.

Behördentexte und Pressemitteilungen öffentlicher Stellen unterliegen dabei besonderen Anforderungen. Sie sollen einerseits fachlich korrekt und rechtlich präzise sein, andererseits aber auch für ein breites Publikum ohne Fachkenntnisse verständlich bleiben. In der Praxis entsteht dabei häufig ein Spannungsfeld zwischen Genauigkeit und Lesbarkeit: Komplexe Sachverhalte, etwa aus Verwaltung, Recht oder Technik, lassen sich nicht immer in kurzen Sätzen oder mit einfachen Wörtern abbilden, ohne an Präzision zu verlieren. Lange zusammengesetzte Substantive, wie sie im Deutschen häufig vorkommen, tragen zusätzlich zu höheren Wortlängen bei, ohne dass dies zwangsläufig auf mangelnde Sorgfalt der Verfasser hindeutet.

Regelmäßige Veröffentlichung geplant

Das ÖSKM mit Sitz in St. Pölten kündigte an, den Klartext-Index künftig alle zwei Wochen auf seiner Website zu veröffentlichen. Direktor Markus Feigl leitet das Institut, das sich mit systemischer Kommunikations- und Mediengestaltung befasst. Durch die regelmäßige Veröffentlichung soll ein fortlaufender Vergleich der Verständlichkeit von Behördentexten aus Parlament und Bundesländern ermöglicht werden.

Hinweis zur Faktenprüfung

Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.