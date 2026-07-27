Waldbrände in Österreich nehmen zu – Kärnten zählt über 40 Fälle seit Jahresbeginn

Zahl der Waldbrände in Österreich steigt: Kärnten meldet mehr als 40 Fälle

In Österreich wurden im laufenden Jahr bereits 269 Waldbrände registriert. Mehr als 40 davon ereigneten sich in Kärnten. Der Landesfeuerwehrverband Kärnten ruft angesichts der aktuellen Hitzewelle zu besonderer Vorsicht auf.

Michael Schneider, Leiter der Brandverhütungsstelle des Landesfeuerwehrverbandes Kärnten, verweist auf die Waldbrandkarte, wonach acht von zehn Waldbränden durch menschliches Verhalten verursacht werden. Die übrigen Brände gehen auf Blitzschläge zurück.

Zigarette löste Brand im Lesachtal aus

Ein Waldbrand im Lesachtal wurde durch eine weggeworfene Zigarette verursacht. Der Einsatz forderte über mehrere Wochen zahlreiche Feuerwehren. In Frankreich löste zuvor ein brennendes Auto einen Waldbrand aus.

Der Landesfeuerwehrverband weist darauf hin, dass Feuer und Zigaretten in waldnahen Gebieten nichts zu suchen haben. Auch das Wegwerfen von Zigaretten oder Zigarettenresten aus Fahrzeugen wird ausdrücklich als Gefahrenquelle genannt.

Einsätze gelten als besonders fordernd

Laut Schneider zählen Waldbrandeinsätze zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Feuerwehr. Sie seien enorm fordernd, kräfteraubend und kräftezehrend. Für die Einsatzkräfte bestehen dabei zusätzliche Risiken wie Absturzgefahr oder unmittelbare Brandgefahr.

Der Landesfeuerwehrverband appelliert an die Bevölkerung, geltende Feuer- und Rauchverbote in Waldgebieten einzuhalten.