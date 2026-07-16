Waldbrand am Bäreck im Tennengebirge: Feuerwehr kämpft mit Hubschraubern gegen Flammen in 1.600 Metern Höhe

Waldbrand im Pongau: Feuerwehr und Hubschrauber im Einsatz am Bäreck

Am Donnerstagvormittag ist im Pongau ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer befindet sich auf dem Bäreck im Tennengebirge nahe Stegenwald bei Werfen in steilem Gelände auf rund 1.600 Metern Höhe.

Laut Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lackner brennen Latschen auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern in unwegsamem Gelände. Um 9.50 Uhr wurde der Sonderalarmplan Stufe zwei ausgelöst.

Löscharbeiten aus der Luft und am Boden

Ein Polizeihubschrauber führt Löschmaßnahmen aus der Luft durch. Ein zweiter Hubschrauber wurde zur Unterstützung angefordert. Zusätzlich ist eine Drohne im Einsatz. Am Boden sind 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Werfen und St. Johann im Pongau an den Löscharbeiten beteiligt.

Weiterer Brandeinsatz in der Region diese Woche

Bereits am Dienstag war in der Region ein Latschenfeld am Raucheck in Pfarrwerfen in Brand geraten. Auch dieser Brand wurde von zwei Polizeihubschraubern gelöscht.