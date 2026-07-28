Waldbrand am Wilden Kaiser: 120 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen auf 1.000 Quadratmetern

Waldbrand bei Scheffau am Wilden Kaiser: Rund 120 Einsatzkräfte im Löscheinsatz

Bei Scheffau am Wilden Kaiser im Bezirk Kufstein ist am Dienstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stehen rund 1.000 Quadratmeter Fläche in Brand.

Mehrere Zeugen hatten Rauchentwicklung in felsigem und steilem Gelände gemeldet. Die anhaltende Trockenheit begünstigt die Ausbreitung der Flammen.

Löscharbeiten aus der Luft und am Boden

Acht Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk sowie die Berufsfeuerwehr Novartis sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Insgesamt stehen etwa 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Zusätzlich unterstützen drei Hubschrauber die Löscharbeiten aus der Luft, die ihr Löschwasser aus dem Hintersteiner See entnehmen.

Da es sich um einen Bodenbrand handelt, muss der Boden zur Bekämpfung der Glutnester aufgehackt werden. Neben den Feuerwehren sind auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Polizei und der Bergrettung vor Ort.

Einsatz dauert bis in die Nacht

Kommandant Alexander Schulz von der Feuerwehr Scheffau sprach kurz nach 18.00 Uhr mit dem ORF Tirol. Demnach soll der Einsatz bis zur Dunkelheit andauern. Am nächsten Morgen soll die Lage vor Ort erneut erkundet werden.