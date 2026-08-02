Waldbrand am Zahmen Kaiser: 70 Feuerwehrleute per Hubschrauber ins unwegsame Gelände geflogen

Waldbrand am Zahmen Kaiser bei Ebbs: Rund 70 Einsatzkräfte im Einsatz

Seit Samstagabend ist die Feuerwehr bei einem Waldbrand im Bereich des Zahmen Kaisers bei Ebbs im Einsatz. Betroffen ist ein Gebiet auf Höhe der Teufelskanzel, wo ein Flächenbrand im Waldboden auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratmetern ausgebrochen ist.

Bereits am Samstag wurden Drohnenflüge zur Erkundung des Gebiets durchgeführt. Dabei stellten die Einsatzkräfte Flammen am Boden sowie eine starke Rauchentwicklung fest, die mit freiem Auge sichtbar war.

Einsatzkräfte per Hubschrauber ins Gelände geflogen

Sonntagfrüh wurden rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebbs mit der Libelle Tirol in das steile und felsige Gelände nahe der Teufelskanzel geflogen. Auch die Bergrettung steht im Einsatz. Das Gebiet gilt als schwer zugänglich.

Nach Angaben der Feuerwehr ist ein Löscheinsatz aus der Luft nicht möglich, da Wasserabwürfe durch Hubschrauber aufgrund des felsigen und steilen Geländes nicht durchgeführt werden können. Die Einsatzkräfte bekämpfen den Brand daher direkt vor Ort. Michael Leitner ist Feuerwehrkommandant von Ebbs.