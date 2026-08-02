Waldbrand bei Pernegg: 140 Feuerwehrkräfte kämpfen gegen drei Brandstellen

Waldbrand bei Pernegg: Feuerwehr seit Samstagabend im Einsatz

In Pernegg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist die Feuerwehr seit Samstagabend bei einem Waldbrand im Einsatz. Betroffen sind drei Brandstellen im Gebiet der Gemeinde.

Die Feuerwehr wurde gegen 19.00 Uhr über den Waldbrand informiert. Bei der Erkundung wurde am Gegenhang eine weitere Rauchentwicklung festgestellt, woraufhin ein Hubschrauber angefordert wurde.

Drei Brandstellen im Einsatzgebiet

Nach einem Erkundungsflug wurde ein Waldbrand am Hochanger festgestellt. Ein dritter Brand wurde im Kaltenbachgraben lokalisiert. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Bis in die späten Abendstunden standen 20 Fahrzeuge und 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Zusätzlich zum bereits angeforderten Hubschrauber war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Über Nacht hielten die Einsatzkräfte Brandwache.

Löscharbeiten am Sonntag fortgesetzt

Am Sonntagfrüh wurden die Löscharbeiten mit zwölf Feuerwehren fortgesetzt. Dabei waren zwei Hubschrauber von Polizei und Bundesheer im Einsatz. Die Einsatzleitung liegt bei Roland Gödl.