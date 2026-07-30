Waldbrand bei Trebesing-Bad rasch unter Kontrolle gebracht

In einem Waldstück bei Trebesing-Bad im Bezirk Spittal ist es am Donnerstagfrüh zu einem Brand gekommen. Drei Feuerwehren wurden um 6.15 Uhr alarmiert.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Trebesing, Großhattenberg und Gmünd. Der Einsatz wurde als Alarmstufe B4 „Waldbrand klein“ eingestuft.

Rauchentwicklung auf zehn Quadratmetern

Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter der Feuerwehr Trebesing eine deutliche Rauchentwicklung in einem Waldstück fest. Die betroffene Fläche umfasste zehn Quadratmeter. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.

Um die Wasserversorgung im unwegsamen Gelände sicherzustellen, legten die Einsatzkräfte eine Zubringerleitung von der nahegelegenen Lieser.

Feuerverbot seit Mitte Juli

Die Böden in der Region sind ausgetrocknet. Seit 13. Juli gilt im politischen Bezirk Spittal an der Drau ein Verbot, im Wald und in dessen Gefährdungsbereich Feuer zu entzünden oder zu rauchen. Die entsprechende Verordnung wurde von der Bezirkshauptmannschaft Spittal erlassen.