Waldbrand bei Virgen: 50 Feuerwehrleute und vier Hubschrauber im Großeinsatz

Waldbrand in Osttirol: Großeinsatz im Mitteldorfer Wald bei Virgen

Im Mitteldorfer Wald südlich von Virgen in Osttirol brennt ein abgeholztes Waldgebiet. Der Brand begann am Freitagnachmittag.

Rund 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Feuerwehren Virgen, Prägraten, Huben und Nikolsdorf bekämpfen das Feuer. Am Freitagabend waren zudem vier Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt.

In der Region herrschen Hitze und Wind.