Waldbrand bei Wildermieming nach zweieinhalb Tagen unter Kontrolle gebracht

Waldbrand bei Wildermieming: Einsatz nach zweieinhalb Tagen vorerst beendet

Der Einsatz bei einem Waldbrand oberhalb von Wildermieming im Bezirk Innsbruck-Land ist am Donnerstag vorerst abgeschlossen worden. Das Feuer war am Dienstag im Bereich des sogenannten Grießlehn ausgebrochen, nachdem zuvor ein Gewitter über die Gemeinde gezogen war.

Das Feuer selbst wurde gelöscht. Die Einsatzkräfte beseitigten am Donnerstag noch verbleibende Glutnester. Für Freitagfrüh war ein weiterer Drohnenflug zur Kontrolle der Brandfläche vorgesehen.

Acht bis zehn Hektar betroffen

Die betroffene Brandfläche umfasst acht bis zehn Hektar. Das Gebiet wurde zwischenzeitlich in zwei Einsatzabschnitte eingeteilt. Die Flammen breiteten sich weitab von besiedeltem Gebiet aus; eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Am Donnerstag waren noch rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundesheer, Bergrettung, Rettung, Polizei und Gemeinde vor Ort. Insgesamt waren laut der Gemeinde Wildermieming in den vergangenen Tagen rund 450 Helfer im Einsatz. Neben bodengebundenen Kräften standen ein Hubschrauber des ÖAMTC sowie zwei Hubschrauber des Bundesheeres zur Verfügung. Diese wurden für Mannschaftstransporte am Tau, Materialflüge und Löschwasserflüge eingesetzt.

Auch Brand in Breitenbach am Inn gelöscht

Ein weiterer Waldbrand in Breitenbach am Inn, der ebenfalls am Dienstag ausgebrochen war, konnte am Donnerstag um 6:30 Uhr als gelöscht gemeldet werden.