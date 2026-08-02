Waldbrand im Gamperdonatal nach stundenlangem Einsatz gelöscht

Der Waldbrand im Gamperdonatal beim Nenzinger Himmel ist gelöscht. Die Feuerwehr Nenzing bestätigte am Sonntagmorgen auf Nachfrage des ORF Vorarlberg, dass das Feuer am Samstagabend gegen 20.00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Ein Hirte hatte den Brand am Samstag entdeckt. Seit dem Nachmittag bekämpften mehrere Feuerwehren gemeinsam mit zwei Hubschraubern die Glutnester im Wald.

Schwieriger Einsatzort

Der Brandort lag in steilem, unzugänglichem Gelände rund drei bis vier Kilometer vom Nenzinger Himmel entfernt. Da die Stelle weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen erreichbar war, mussten die Einsatzkräfte per Hubschrauber dorthin transportiert werden. Von insgesamt rund 100 eingesetzten Feuerwehrleuten wurden etwa 30 zum Brandort geflogen.

Die anhaltende Trockenheit hatte den Waldboden tief ausgetrocknet. Das Feuer hatte sich dadurch tief in den Boden gefressen und auch Wurzeln in Brand gesetzt. Die Glutnester flammten immer wieder auf und hielten sich trotz intensiver Bekämpfung über Stunden hartnäckig.

Sperre der Zufahrtsstraße

Für den Einsatz wurde die einzige Zufahrtsstraße zum Erholungsgebiet Nenzinger Himmel gesperrt. Sie darf derzeit nur von Anrainern sowie von einem gesonderten Wanderbus befahren werden. Feriengäste im Nenzinger Himmel waren zu keinem Zeitpunkt durch den Brand gefährdet.