Waldbrand in der Lobau: Alarmstufe 2 und Großeinsatz mit Hubschraubern

Waldbrand in der Wiener Lobau: Großeinsatz der Feuerwehr

Im Bereich Essling in der Lobau ist am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. Nach einer Meldung um 13.45 Uhr löste die Feuerwehr Alarmstufe 2 aus.

Am Nachmittag standen 20 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz. Zusätzlich unterstützten Kräfte aus Niederösterreich die Löscharbeiten. Rund 20 Feuerwehren aus Niederösterreich sowie der Flugdienst mit einer mobilen Tankstelle waren beteiligt.

Herausforderungen bei den Löscharbeiten

Bei der Löschwasserversorgung kam es zu Problemen. Klaus Stebal vom niederösterreichischen Landeskommando bezeichnete zudem die große Hitze als Herausforderung für den Einsatz. Am späten Nachmittag wurden laufend weitere Feuerwehren nachalarmiert. Zwei Hubschrauber des Innenministeriums kamen ebenfalls zum Einsatz.

Ölhafen nicht betroffen

Der Ölhafen Lobau sei nach aktuellem Stand nicht in Gefahr. Günther Annerl, stellvertretender Leiter der Magistratsabteilung 49, erklärte, der Brand bewege sich räumlich in einem überschaubaren Ausmaß.