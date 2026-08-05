Waldbrand in Flattach: Feuerwehr kämpft im steilen Gelände gegen Glutnester

Waldbrand in Flattach: Löscharbeiten im unwegsamen Gelände fortgesetzt

In Flattach ist am Dienstagnachmittag im steilen Gelände ein Waldbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten wurden am Mittwoch fortgesetzt.

Am Dienstagabend gelang es den Einsatzkräften, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zwei brennende Bäume wurden mit Motorsägen bearbeitet.

Zufahrt nicht möglich

Da eine Zufahrt in das unwegsame Gelände nicht möglich war, wurden die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Flattach-Fragant vom Team des Polizeihubschraubers Libelle zum Einsatzort geflogen. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des steilen und schwer zugänglichen Geländes anspruchsvoll.

Einsatz am Mittwoch fortgesetzt

Am Mittwoch wurden ab 6.00 Uhr verbliebene Glutnester bekämpft. Die Feuerwehrleute wurden erneut vom Polizeihubschrauber zum Brandort gebracht und mit einem Tau direkt im Einsatzgebiet abgesetzt. Parallel zu den Löscharbeiten am Boden erfolgten Wasserabwürfe aus der Luft.