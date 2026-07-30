Waldbrand in Matrei: 150 Feuerwehrleute kämpften mit Wasserknappheit in unwegsamem Gelände

Waldbrand bei Matrei in Osttirol unter Kontrolle gebracht

In Matrei in Osttirol ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Meldung ging um 13:17 Uhr für den Weiler Hinteregg ein. Am Abend konnte der Brand gelöscht werden.

Rund 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz, unterstützt von vier Hubschraubern. Ausgerückt waren die Freiwilligen Feuerwehren Matrei in Osttirol, Oberlienz, Prägraten, Hopfgarten, Huben, Virgen und Nikolsdorf mit dem Flugdienst sowie die Feuerwehr Lienz.

Brand in unwegsamem Gelände

Der Brand erstreckte sich über mehrere hundert Quadratmeter in steilem, felsdurchsetztem und unwegsamem Gelände oberhalb des Strumerhofes in Richtung Wodenalm in Zedlach.

Löschwasser knapp

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund mangelnder Wasserversorgung schwierig. Wasser wurde aus einem Fischteich sowie aus dem Hydrantennetz im Ortsteil Zedlach entnommen. Kommandant Martin Holzer sagte, das Trinkwassersystem sei dadurch an die Grenze gekommen. Landwirte unterstützten die Löschwasserversorgung mit Güllefässern.

Um 19:30 Uhr konnte Brand Aus gegeben werden. Am Freitag sind Drohnenflüge mit Wärmebildkamera geplant, um mögliche Glutnester aufzuspüren.