Waldbrand in Neumarkt im Mühlkreis rasch eingedämmt – Nachbarn verhinderten Ausbreitung

Waldbrand in Neumarkt im Mühlkreis rasch eingedämmt

Am Freitagabend brach in einem Waldstück in Neumarkt im Mühlkreis im Bezirk Freistadt ein Feuer aus. Anrainer bemerkten den Brand rechtzeitig, verständigten die Einsatzkräfte und versuchten mit einem Gartenschlauch, die Flammen einzudämmen.

Gegen 19 Uhr rückten Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren aus der Umgebung aus. Als sie eintrafen, waren die Nachbarn bereits mit dem Gartenschlauch vor Ort und verlangsamten das Ausbreiten des Feuers.

Der Waldbrand konnte sich nicht weiter ausbreiten. Nach rund zwei Stunden wurde „Brandaus“ gegeben. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.